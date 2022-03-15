Спорт
Казахстанцы завершили участие в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

Казахстанцы завершили участие в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине. В активе нашей сборной одна бронзовая медаль, несколько позиций в первой десятке и приличный багаж приятных впечатлений от самих стартов.

В состав национальной паралимпийской сборной в этом году вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Наши атлеты выступали в двух видах спорта – в лыжных гонках и биатлоне.

Главную паралимпийскую награду нашей стране добыл в непростых в плане климата условиях капитан национальной сборной команды Александр Герлиц. Спорт­смен выступает в классе LW6 (для имеющих значительные проблемы с одной рукой). Помимо завоеванной медали в парабиатлоне на дистанции 10 км (стоя), в последую­щих стартах он сумел выйти в финальные части соревнований и четырежды достигнуть пятого результата – в спринте, в состязаниях на дистанции 12,5 км по биат­лону и лыжным гонкам, а также в лыжной эстафете 4 х 2,5 км. Вне сомнений, пекинская Паралимпиа­да показала пик формы 32-летнего казахстанского спортсмена из Петропавловска.

Инвалидность Александр получил после травмы в ДТП, которое произошло в 2011 году. Через три года после случившегося он начал заниматься лыжными гонками под руководством Ивана и Марии Дробязко. Череда результативных республиканских и международных стартов привела Александра Герлица к Паралимпиаде. Так, в 2018 году на главном старте четырехлетия, проходившем в корейском Пхёнчхане, он сумел войти в топ-10 лучших в мире. Спортсмен занял четвертое мес­то в гонке свободным стилем стоя. Также на играх 2018 года Александр Герлиц в биатлоне на дистанциях 7,5 км занял седьмое место, на 12,5 км – шестое и на 15 км – седьмое.

Если обратиться к истории учас­тия казахстанских спортсменов в зимних Паралимпийских играх, можно с уверенностью сказать о хорошем развитии паралимпийского движения в нашей стране.

Первые успехи отечественных паралимпийцев датируются 1994-м годом. Та Паралимпиада состоя­лась в Лиллехаммере. «Серебро» в лыжной гонке на дистанции 15 км завоевала Любовь Воробьева, выступавшая в категории слабовидящих спортсменов. А вот уже следующая медаль прилетела в Казахстан из Пхенчхана спустя 24 года! На Паралимпиаде-2018 «золото» своей стране принес лыжник Александр Колядин, выступавший в классе LW4 (спортсмены с протезами ниже или выше колен).

Количество спортсменов, которые участвуют от Казахстана в зимних Паралимпийских играх, довольно скромное, но все же потихоньку увеличивается. До 2014 года от Казахстана выступали единицы. Начиная с сочинской Паралимпиады от Казахстана участвуют по пять спортсменов. Поэтому получение даже одной медали – это, без всякого преувеличения, великое достижение для нашей сборной. Ну, вернемся же к соревнованиям в Пекине.

Первым делом, на что обратили внимание спортсмены и тренеры нашей команды по приезде на место проведения соревнований, так это на сильный порывистый ветер и довольно специфический снег. Главный тренер национальной сборной РК по паралыжным гонкам и парабиатлону Василий Коломиец рассказал, что снег в отличие от нашего в Алматы «здесь более сухой, менее влажный, более перемороженный».

– В целом же все необходимые условия, конечно, были созданы и адаптированы под спортсменов: удобные пандусы, выходы, олимпийская деревня, расположенная в пяти минутах езды от лыжно-биатлонной трассы, – сказал Василий Коломиец.

Вот и представитель Петропавловска Сергей Усольцев при первой встрече с погодой на лыжно-биатлонной трассе обратил внимание на то, что сила ветра была как 14 м⁄с, так достигала и свыше 20 м⁄с.

– Тем не менее мы, спорт­смены, все находимся в равных погодных условиях, выступаем, стараемся, – сказал Сергей. – По сравнению с Кореей погода здесь совершенно другая. А снег – отдельная история. В Европе один снег, в Щучинске – другой, в Алма­ты – третий. Здесь он какой-то порошкообразный. Правда, сам рельеф трассы для сидячих спорт­сменов мне понравился. Трасса одновременно и прямая, и пологая, есть и подъемы, и спуски – все, что нужно для интенсивной и интересной работы.

Юрий Березин в свою очередь отметил, что, несмотря на специфический климат и погодные условия в Пекине, на период проведения Паралимпийских игр была создана очень благоприятная атмосфера.

– Хозяева очень приветливые. Они старались оказывать нам поддержку, окружить позитивом, несмотря на очень трудные мировые события, которые сейчас происходят, – поделился спорт­смен. – Я имею хороший опыт выступлений на различных международных, мировых стартах, поэтому многих знаю. Иногда получалось пообщаться, обменяться эмоциями со знакомыми спортсменами из других стран. А вообще я до последнего не верил, что смогу принять участие в Паралимпиаде. Осознал это по-настоящему в аэропорту, когда мы шли к самолету...

Первыми открыли соревнования казахстанские биатлонисты. Александр Герлиц стал восьмым на дистанции 6 км по биатлону стоя. Сергей Усольцев и Ербол Хамитов на этой дистанции (сидя) финишировали 15-м и 16-м соответственно.

Во второй соревновательный день три наших спортсмена выступали в состязаниях по лыжным гонкам (в положении сидя) на дистанции 18 км. Ербол Хамитов финишировал седьмым, Юрий Березин и Денис Петренко пришли к финишу под 24-м и 25-м номерами.

Как было отмечено ранее, настоящим подарком для казахстанских любителей спорта в праздничный день, 8 Марта, стало выступление капитана национальной паралимпийской сборной команды Александра Герлица. Он наконец-то принес нашей стране заветную бронзовую медаль. После успешного прохождения дистанции Александр обратился к казахстанским женщинам и поздравил их с Международным женским днем. Впрочем, этот день стал по-настоящему праздничным и самым ярким для всей паралимпийской сборной нашей страны. Ведь в тот день на старт вышли еще два отечественных спорт­смена. Ербол Хамитов и Сергей Усольцев финишировали 16-м и 14-м соответственно в своих заез­дах в парабиатлоне в положении сидя на 10 км.

В четвертый соревновательный день для нашей сборной спортсмены выступили в соревнованиях по лыжным гонкам в дисциплине «спринт». В категории сидячих спортсменов на старт вышли Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. К сожалению, казахстанцы не смог­ли пробиться в полуфинальную часть соревнований.

– Я не смог побороть свое волнение. На дистанции 18 километ­ров был совершенно спокойным, а позже из-за волнения не смог показать все, на что способен. Медаль Александра всех нас взбод­рила, дала хорошую мотивацию на успех, но, похоже, перед стартом просто «перегорели», – поделился Юрий Березин.

Бронзовый призер Паралимпиады на следующий день после своего медального результата принял участие в спринтерской гонке. Удачно выступил в квалификации, став восьмым, а затем в полуфинале со второго места пробился в финал. В решающей гонке Александр Герлиц прибыл к финишу пятым, уступив победителю из Франции Бенжамену Давье 5,5 секунды. «Серебро» здесь завоевал Марк Арендс из Канады, а «бронзу» – украинский спортсмен Григорий Вовчинский.

– После победы пережил сильные эмоции, получил множество поздравлений. Тем не менее постарался раньше лечь спать, так как хотел хорошо чувствовать себя на предстоящей гонке. В целом же могу сказать, что день спринта прошел неплохо. Здорово оказаться в финале Паралимпийских игр! – признался Александр Герлиц после очередного выступления.

Говоря об участии наших спорт­сменов в зимних Паралимпийских играх, нельзя обойти вниманием отечественных сервисменов. Ведь именно они вносят значительный вклад в успехи спортсменов, помогают проявиться их мастерству. Опытный смазчик лыж из Казахстана Виктор Васильев уже давно работает над подготовкой лыж нашим спортсменам, выступающим на ряде международных стартов, Олимпийских игр. В 2018 году он отработал на первой для себя Паралимпиаде в корейском Пхёнчхане. Собственно, и сам Виктор Васильев отметил, что китайские трассы весьма трудны для выступлений, создавали немало проблем участникам стартов. По его словам, вся сложность в таком необычном китайском снеге заключается в том, что из-за сильных ветров глина и грязь, лежащая сбоку от трассы, переносится на саму трассу, и лыжи со временем прохождения дистанции начинают ехать хуже…

Но, несмотря на трудности, к которым, как правило, довольно спокойно относятся все участники престижных международных стартов, казахстанцы в завершаю­щие Паралимпиаду выходные дни сумели достойно выступить.

В субботу Александр Герлиц вновь отметился пятым результатом в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 12,5 км. Знаменосец паралимпийской сборной Ербол Хамитов из Петропавловска попал в десятку сильнейших, выступая в лыжной гонке в категории сидя. По итогам соревнований Ербол занял девятое место, уступив победителю и хозяину Игр Чжуну Мао 5 минут и 35 секунд. Серебряную медаль завоевал еще один спортсмен Поднебесной – Чжэн Пэн, а тройку призеров замкнул представитель Италии Джузеппе Ромель.

Наша страна завершила свое выступление на Паралимпийских играх участием в открытой команд­ной лыжной эстафете 4 х 2,5 км среди мужчин, где Казахстан представляли Александр Герлиц и Ербол Хамитов. Отечест­венным спортсменам удалось войти в пятерку сильнейших. Лидерами эстафеты стали представители Украины, на втором месте расположились лыжники Франции, на третьем – Норвегии, четвертый результат показала КНР.

Всего в Паралимпийских играх-2022 в Пекине принимали участие 564 участника из 46 стран. Как сообщала ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета, многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться на Паралимпиаде в Пекине с представителями России и Беларуси. Учитывая напряженную ситуацию в олимпийской деревне, МПК принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

По итогам Паралимпийских игр в общем командном зачете лидировали хозяева соревнований – представители Поднебесной с 18 золотыми медалями, на втором месте расположилась сборная Украины, в ее активе 11 медалей высшей пробы. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Канады с 8 золотыми наградами. Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью заняла 17-е место в общем зачете. По одной «бронзе» также завоевали команды Австралии и Швейцарии.

Стоит отметить, как на этой Паралимпиаде в условиях сложнейшей ситуации на родине достойно выступали украинские спортсмены, которые чувствовали большую поддержку со стороны всех стран – участниц данных состязаний. Собственно, их медальный результат свидетельствует о силе духа украинцев в этот нелегкий момент в истории их страны. Они действительно постарались внести свой вклад в укрепление единства и сплоченности соотечественников, посвятив свои успехи всем жителям Украины.

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