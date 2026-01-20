Конституционная реформа: новая архитектура государственности

Национальный курултай
261
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Пятое заседание Национального курултая, прошедшее под председательством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, стало важной вехой в процессе глубокой трансформации политической системы Казахстана.

Фото: Сенат

Символично, что заседание состоялось в Кызылорде – городе, сыгравшем особую роль в становлении национальной государственности. Это придало обсуждению дополнительную глубину и историческую перспективу.

Главная суть состоявшегося разговора заключалась в осмыслении нового этапа развития страны, укреплении институциональных основ государства и выстраивании современной политической модели, отвечающей запросам общества и вызовам времени.

Подводя итоги прошедшего года, Глава государства подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны прежде всего благодаря консолидации общества и устойчивости проводимых реформ. Рост экономики, укрепление финансовой системы государства, увеличение роли малого и среднего бизнеса, демографическая динамика и позитивные изменения в социальной сфере – свидетельство того, что выбранный курс даёт системный положительный эффект. Вместе с тем Президент страны акцентировал внимание на том, что главным результатом реформ стало изменение самого общества – в котором сформировался запрос на справедливость, законность и необратимость преобразований.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отметил исключительную роль Национального курултая как института, обеспечивающего связь между общественными запросами и государственной политикой. За годы своей работы Курултай стал действенным механизмом выработки решений, напрямую влияющих на законодательный процесс. Принятие 26 законов на основе инициатив членов Курултая стало наглядным подтверждением реального вклада этого института в модернизацию страны.

Отдельно были отмечены конкретные законодательные меры по защите прав женщин и безопасности детей, противодействию лудомании и наркомании, наведению порядка в сфере ономастики, обновлению системы государственных наград и повышению статуса людей труда. Все эти решения отражают стремление государства к формированию социально ответственной и ценностно ориентированной модели развития.

В своем выступлении Президент страны также уделил внимание вопросам культуры, искусства и духовного развития. На заседании были обозначены масштабные инициативы в сфере культурной инфраструктуры, а также поддержке креативной индустрии.  Особый акцент сделан на роли молодежи, которая все активнее формирует новую общественную этику и представляет Казахстан на международной культурной арене.

Глава государства поддержал предложения членов Национального курултая, направленные на развитие гуманитарных наук, расширение общественного доступа к результатам научных исследований и формирование новых интеллектуальных центров.

В условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта Президент страны акцентировал внимание на возрастающей роли национальной идентичности. Было подчёркнуто, что цифровая трансформация затрагивает не только экономику и управление, но и основы культурного и цивилизационного самосознания. Объявление текущего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегическое понимание того, что технологии должны выступать в качестве инструмента укрепления суверенитета и расширения интеллектуального потенциала нации. 

Вместе с тем Глава государства обратил внимание и на новые вызовы, связанные с тотальной цифровизацией. На первый план сегодня выходят вопросы повышения цифровой грамотности граждан, а также прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной экономики будущего.

В этой связи значительный блок выступления Главы государства был посвящён вопросам энергетической безопасности и инфраструктурной готовности Казахстана к цифровой и индустриальной трансформации. Энергетическая самодостаточность обозначена как ключевой элемент государственной политики. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев указал на необходимость ускоренного ввода новых генерирующих мощностей, эффективного использования стратегических ресурсов, прежде всего угля с применением современных экологических технологий, а также на недопустимость управленческих просчётов. Отдельное внимание уделено развитию транспортно-логистического комплекса как основы устойчивого экономического роста и международной конкурентоспособности Казахстана.

Затрагивая вопросы общественной безопасности и правопорядка, Президент страны отметил необходимость усиления борьбы с мошенниками как в социальной, так и в экономической сферах. Было особо отмечено, что принцип неотвратимости ответственности должен последовательно применяться ко всем нарушителям Закона и Порядка.

Важное место в выступлении Президента страны заняла и тема патриотизма, как формы гражданской ответственности и практического служения стране. Патриотизм, по словам Главы государства, должен проявляться не в громких заявлениях, а в конкретных делах – заботе о родной земле, участии в общественно полезных инициативах, волонтёрстве, благотворительности и социальном предпринимательстве. В этом смысле общенациональная акция «Таза Қазақстан» обозначена в качестве важного элемента новой национальной идеологии, формирующей культуру ответственности и уважения к окружающему пространству.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка.

Ключевым блоком выступления стала тема масштабной политической модернизации и конституционной реформы. Как подчеркнул Президент страны, инициатива перехода к однопалатному Парламенту прошла всестороннее обсуждение с участием экспертов, политических партий, общественных организаций и самих граждан. В обществе уже сформировалось понимание целей и логики предстоящих изменений. Социологические исследования, встречи депутатов с избирателями в регионах и итоги работы Рабочей группы также свидетельствуют о наличии устойчивой общественной поддержки и отсутствии фундаментальных разногласий. Как отмечает Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, речь идёт не о ситуативных перестановках, а о формировании новой архитектуры законодательной власти, способной эффективно сопровождать масштабные преобразования в стране.

На заседании Национального курултая Глава государства представил архитектуру будущего однопалатного Парламента, подчеркнув, что его состав должен быть эффективным и профессиональным.

Принципиально важным стало предложение о названии нового Парламента - «Курултай», символизирующего преемственность государственности и связь с историческими традициями казахского народа.

Особое значение имеет и позиция по формированию депутатского корпуса. Пропорциональная система выборов в Парламенте усилит роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом, тогда как сохранение мажоритарной модели на региональном уровне обеспечит полноценное представительство интересов местных сообществ.

Глава государства чётко обозначил, что стратегической целью реформы является укрепление институциональных основ государства и формирование устойчивой политической системы по логике «Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчётное Правительство». Именно такая модель призвана стать прочной основой для построения справедливого общества, расширения возможностей граждан и ускорения социально-экономического развития страны.

Исторические миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая в их прежнем формате, по словам Главы государства, можно считать успешно выполненными. Эти институты сыграли важнейшую роль в укреплении межэтнического согласия, формировании общественного диалога и продвижении ключевых ценностей независимого Казахстана. Вместе с тем логика дальнейших преобразований требует перехода к новой институциональной модели.

Президент страны предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный Совет Казахстана, как высший консультативный орган государства. При сохранении преемственности функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, новый институт будет ориентирован на консолидацию общества, укрепление мира и согласия, разъяснение положений Конституции и продвижение базовых ценностей государственности. Кроме того, Халық Кеңесі наделят полномочиями по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Завершая выступление, Глава государства подчеркнул, что конституционные реформы 2022 года заложили основу сбалансированной и более эффективной политической системы страны. Изменения затронули все ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную, как на центральном, так и на региональном уровнях. Существенная эволюция произошла и в самом институте президентства, что позволило выстроить более устойчивую и современную модель государственного управления.

В этой связи Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с новым, принципиально важным предложением по учреждению института Вице-президента с его конституционным закреплением. Как отметил Глава государства, введение данной должности направлено на повышение устойчивости и управляемости государственной системы, а также на более чёткое упорядочение властной иерархии. Совокупность предлагаемых преобразований, по его словам, призвана усилить институциональный потенциал страны и придать дополнительный импульс её развитию.

Подводя итог, Глава государства особо подчеркнул системный и исторический характер всех обозначенных конституционных инициатив. В случае их поддержки гражданами на общенациональном референдуме Казахстан выйдет на ключевой этап глубинного институционального обновления и формирования новой архитектуры государственности. Поэтому ключевым условием успеха становится общественное единство и осознанная поддержка граждан – это позволит Казахстану достойно ответить на вызовы сложного и динамичного времени и занять достойное место среди развитых государств мира.

