Каждая третья проверка выявляет дефект Регионы 10 сентября 2025 г. 4:44 2 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области В Атырауской области специалисты регионального филиала Национального центра качества дорожных активов с начала года провели 741 проверку на объектах строительства автодорог и выявили 295 дефектов. фото РСК На этом фоне несколько неоднозначно смотрится информация заместителя руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержана Хайноллаева, сообщившего, что в регионе осуществляются 78 масштабных дорожных проектов, а в прошлом году было отремонтировано и приведено в порядок 312 км автотрасс. Таким образом, по его словам, показатель дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достиг 78%. В нынешнем году в 45 населенных пунктах различными дорожно-ремонтными работами охвачено около 260 км автострад. Если эти планы осуществятся, показатель дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области достигнет 82%. На предстоящий период в планах строительство дорог в селах Исатайского и Курмангазинского районов. Но дело это, судя по всему, не быстрое – пока только готовится проектно-сметная документация на ремонт и прокладку 280 км трасс. Что же касается областного центра – Атырау, то здесь за два истекших года осуществлено или находятся в стадии исполнения едва ли не наибольшее число дорожных проектов – 65. Как сообщил заместитель акима Атырау Тлек Махуов, в текущем году потребность в финансировании всех дорожно-строительных и ремонтных работ по городу определена в размере 120 млрд тенге, из них половина фактически освоена. Есть проекты, которые будут завершены нынче, а часть перейдет на следующий год. При этом заместитель акима счел нужным подчеркнуть, что первоначально речь шла о реконструкции, но так как нижние слои городских дорог оказались довольно хорошего качества, надобность в их полной замене отпала. Кстати, о качестве. Одно дело ремонт и строительство новых дорог. Другое – их качество. Здесь почему-то фигурирует совсем иная статистика. По данным специалистов ОФ НЦКДА, в Атырау 25% дорог находятся в аварийном состоянии, несмотря на двухлетние меры по их ремонту и модернизации. Много жалоб от водителей поступает и на состояние дорог в области. Взять хотя бы ремонт автострады Атырау – Индер, который находится в процессе. Несмотря на неоднократные возмущения жителей из-за некачественного покрытия, со стороны заказчика – областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог – к подрядчику не были приняты меры. Средний ремонт автотрассы областного значения осуществляется с прошлого года. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге. Из-за некачественной работы компании-подрядчика дважды проходили акции протеста. Местные жители выразили недоверие дорожникам и потребовали их заменить. Однако до сегодняшнего дня эта компания продолжает работу. По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в рамках проекта в прошлом году освоено 1,9 млрд тенге (то есть менее половины. – Прим. ред.), на 20 км трассы снято старое асфальтобетонное покрытие, восстановлены четыре водопропускные трубы, укреплены обочины… Вот, собственно, и все. Любопытна реакция областного акимата. Там сообщили, что «были зарегистрированы жалобы населения по поводу вылетающего щебня и разрушения покрытия. Это произошло из-за отсутствия объездной дороги и проезда тяжелых грузовиков по новому покрытию. В результате поврежден первый слой крупнозернистого асфальта. Руководство ТОО приняло меры для улучшения качества работ…» Между тем, как утверждают местные автомобилисты, ежедневно передвигающиеся по данной трассе, укладка дорожной одежды некачественная, все разваливается. Множество машин уже было повреждено. Дорожные работы в самом Атырау также подвергаются критике. Поэтому неудивителен тот факт, что Атырауская область на днях была упомянута в негативном ключе на совещании у Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященного качеству дорожного ремонта и строительства. Руководитель Правительства поручил увеличить гарантийный срок дорожных объектов, ужесточить ответственность подрядных организаций за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств. Кстати, в следующем году в Атырау предстоит масштабное обновление улично-дорожной сети. По информации городского управления ЖКХ, в план работ на 2026 год включено свыше 20 участков общей протяженностью более 52 км уличной проезжей части. Так что вопрос качества дорожных работ своей актуальности не теряет. #проверка #строительство #Атырау #ремонт #автодороги