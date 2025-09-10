На этом фоне несколько неодно­значно смотрится информация замес­тителя руководителя областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Ержана Хайноллаева, сообщившего, что в регионе осуществляются 78 масштабных дорожных проектов, а в прошлом году было отремонтировано и приведено в порядок 312 км автотрасс. Таким образом, по его словам, показатель дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достиг 78%. В нынешнем году в 45 населенных пунктах различными дорожно-ремонтными работами охвачено около 260 км автострад. Если эти планы осуществятся, показатель дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области достигнет 82%.

На предстоящий период в планах строительство дорог в селах Исатайского и Курмангазинского районов. Но дело это, судя по всему, не быст­рое – пока только готовится проектно-сметная документация на ремонт и прокладку 280 км трасс.

Что же касается областного центра – Атырау, то здесь за два истекших года осуществлено или находятся в стадии исполнения едва ли не наибольшее число дорожных проектов – 65.

Как сообщил заместитель акима Атырау Тлек Махуов, в текущем году потребность в финансировании всех дорожно-строительных и ремонтных работ по городу определена в размере 120 млрд тенге, из них половина фактически освоена. Есть проекты, которые будут завершены нынче, а часть перейдет на следующий год.

При этом заместитель акима счел нужным подчеркнуть, что первоначально речь шла о реконструкции, но так как нижние слои городских дорог оказались довольно хорошего качества, надобность в их полной замене отпала.

Кстати, о качестве. Одно дело ремонт и строительство новых дорог. Другое – их качество. Здесь почему-то фигурирует совсем иная статис­тика. По данным специалистов ОФ НЦКДА,­ в Атырау 25% дорог находятся в аварийном состоянии, несмотря на двухлетние меры по их ремонту и модернизации.

Много жалоб от водителей поступает и на состояние дорог в области. Взять хотя бы ремонт автострады Атырау – Индер, который находится в процессе. Несмотря на неоднократные возмущения жителей из-за некачественного покрытия, со стороны заказчика – областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог – к подрядчику не были приняты меры.

Средний ремонт автотрассы областного значения осуществляется с прошлого года. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге. Из-за некачественной работы компании-подрядчика дважды проходили акции протеста. Местные жители выразили недоверие дорожникам и потребовали их заменить. Однако до сегодняшнего дня эта компания продолжает работу.

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в рамках проекта в прошлом году освоено 1,9 млрд тенге (то есть менее половины. – Прим. ред.), на 20 км трассы снято старое асфальтобетонное покрытие, восстановлены четыре водопропускные трубы, укреплены обочины… Вот, собственно, и все.

Любопытна реакция областного акимата. Там сообщили, что «были зарегистрированы жалобы населения по поводу вылетающего щебня и разрушения покрытия. Это произошло из-за отсутствия объездной дороги и проезда тяжелых грузовиков по новому покрытию. В результате поврежден первый слой крупнозернистого асфальта. Руководство ТОО приняло меры для улучшения качест­ва работ…»

Между тем, как утверждают местные автомобилисты, ежедневно передвигающиеся по данной трассе, укладка дорожной одежды некачест­венная, все разваливается. Множество машин уже было повреждено. Дорожные работы в самом Атырау также подвергаются критике. Поэ­тому неудивителен тот факт, что Аты­­рау­­­­­с­кая область на днях была упомянута в негативном ключе на совещании у Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященного качеству дорожного ремонта и строительства. Руководитель Правительства поручил увеличить гарантийный срок дорожных объек­тов, ужесточить ответственность подрядных организаций за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств.

Кстати, в следующем году в Атырау предстоит масштабное обновление улично-дорожной сети. По информации городского управления ЖКХ, в план работ на 2026 год включено свыше 20 участков общей протяженностью более 52 км уличной проезжей части. Так что вопрос качества дорожных работ своей актуальности не теряет.