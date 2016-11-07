казком

Политика
Ксения Воронина
Кредит 1% от Qazkom - реальность

В начале года общественность была взбудоражена сообщениями о том, что многие казахстанские банки неохотно выдают кредиты, а то и вовсе приостановили кредитование. Об этом говорили финансисты и депутаты, писали граждане в Соцсетях и журналисты в СМИ.

В феврале Qazkom также частично приостанавливал выдачу розничных займов. Однако уже в марте массовое потребительское кредитования было возобновлено. Согласно данным Национального банка РК, Qazkom остается стабильным лидером на рынке кредитования. Только первом полугодии число выданных кредитов составило почти 4 млрд тенге, что в 1,5 раза выше, чем сумма кредитов, выданных банком, занимающим вторую строчку рейтинга. (сравнительная таблица есть здесь, данные за июнь: http://www.bankchart.kz/spravochniki/reytingi_cbr/...)

Кроме того, для своих клиентов Qazkom постоянно проводит различные акции, самая свежая из которых получила в народе название «бесплатный кредит». Еженедельно с 1 сентября по 31 декабря 2016 года разыгрываются 3 кредита со ставкой 1%, то есть, годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) - от 1,01%.

Отметим, что акция распространяется на граждан, получивших «Экспресс-кредит стандарт» и «Экспресс-кредит с внешним рефинансированием». Розыгрыш проводится каждую неделю путем выбора победителя из всех участников акции, получивших кредит за текущую неделю. Выбор победителей происходит каждую неделю путем генерации случайных чисел в присутствии тиражной комиссии банка. В акции не участвуют сотрудники банка и лица, оформившие «Экспресс-кредит с привлечением созаемщиков» и «Кредитование на индивидуальных условиях».

Победители уже получают поздравления

«6 ноября мы сыграли свадьбу. Готовясь к этому радостному событию я взял в «Казкоме» довольно большой кредит. На месте менеджер сообщила об акции. Я что-то заполнил и забыл об этом. Честно говоря, не верил во все эти акиции, никогда не выигрывал. А потом мне позвонили и сообщили, что мой кредит будет «стоить» мне всего 1%! Это действительно отличный свадебный подарок, можно сказать, подарок судьбы!» - поделился Галым из Талдыкоргана.

Рыскен из Семея оформила кредит под 15%, чтобы купить квартиру для своей мамы, однако теперь для нее ставка вознаграждения снижена до 1%.

«Мне не хватало некоторой суммы на покупку квартиры. Сначала мне предложили взять эту сумму на год под 10%, но у меня был в процессе погашения второй кредит, поэтому получилось только под 15% - но я была согласна, мы нашли хороший вариант недвижимости для мамы и нужно было срочно покупать. Когда специалисты банка рассказали об акции, я об этом даже не мечтала. Было очень приятно и неожиполучить звонок от директора филиала, которая поздравила меня с победой в акции», - поделилась она.

Отправить заявку на участие в акции можно, заполнив Online-заявку на кредит, или отправив SMS-сообщение с числом "100" на номер 7000. Стоимость SMS - 7 тенге.

Отметим, что в акции могут принять участие не только новые клиенты, но и имеющие текущий кредит, а также граждане, решившие рефинансировать свои кредиты в Qazkom. Особо подчеркнем, что при рефинансировании "казком" не берет комиссий за организацию займа снятие денег нет.



Как выгодно рефинансировать кредит?

3) Как выгодно рефинансировать кредит – то есть перевести свой кредит из другого, дорогого банка в наш? Ниже есть инфа – ее надо передать не так в лоб, потоньше как-то, чтобы привлечь на рефинансирование в Qazkom.

Ставки и комиссии, на которые должен обратить внимание заемщик

Многие казахстанцы имеют один или более потребительских и прочих кредитов. В кризисное время, когда все дорожает, а заработная плата не меняется, казахстанцы начинают задумываться над вопросом: «А не рефинансировать ли имеющийся кредит на более выгодных условиях в другом банке?». Рефинансирование – по сути, тот же самый кредит, но в другом банке и на более выгодных условиях. В этой статье собраны лучшие условия для рефинансирования вашего кредита.
Ставка вознаграждения и ГЭСВ
Напомним, что процентная ставка по кредиту - это процент от суммы кредита, который заемщик будет переплачивать за пользование банковскими деньгами ежемесячно или ежегодно.
У казахстанских банков она варьируется от 10% до 30%. Самая минимальная – от 10% - у QАZКОМ.
Но есть и еще один немаловажный показатель стоимости кредита – годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ).
ГЭСВ – это эффективная процентная ставка по кредиту или полная стоимость кредита, которая включает в себя годовую ставку по кредиту, скрытые платежи, дополнительные комиссии, страховки и одноразовые взносы за обслуживание или открытие счета, разделенные на период оформления кредита.
Таким образом, ГЭСВ является более реальным показателем стоимости кредита. В казахстанских банках ГЭСВ от 16,31% до 57,35%.
Из всех казахстанских банков на сегодняшний день наиболее выгодную ставку вознаграждения и ГЭСВ предлагает КАZКОМ. Это единственный банк, у которого ставка вознаграждения - от 10%, а ГЭСВ - от 16,31%.
Комиссии
Не секрет, что большинство банков взимают дополнительные комиссии при выдаче кредита и рефинансировании.
За организацию кредита банки берут от 5 до 10%, за обналичивание денег в среднем 1%, за страховку около 0,6%.
Есть банки, которые не берут комиссии. Отметим, что QАZКОМ и тут порадовал своих будущих клиентов нулевыми комиссиями при рефинансировании – страхование не требуется, комиссий за организацию займа и за снятие денег нет.
При рефинансировании кредита в КАZКОМ сумма, которую готов выдать вам банк, будет от 100 тыс. до 5 млн тенге, а срок составит от 3 до 60 месяцев. Данный кредит на рефинансирование является к тому же беззалоговым.
Кроме этого, помимо суммы в 5 млн тенге в КАZКОМ вам выдадут карту до 1 млн тенге на счету и беспроцентным периодом в 30 дней.
При оплате товаров и услуг с данной карты вы сможете заработать дополнительные повышенные бонусы, которые впоследствии также сможете потратить по своему усмотрению.

Популярное

Все
Запущен комбинат – появится и кластер
Родники возвращаются к жизни
Ключевые идеи китайского госуправления
Саумал: ставка на полезность
Проводятся обучающие семинары
Министр встретился с аграриями
В центре внимания – химпром
Реклама для премиального туриста
В чистовой отделке
С учетом потребностей избирательных комиссий
Качество, признанное в СНГ
Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
Лечить по-новому
Ямаль деклассировал Мбаппе
На волне творческих побед
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Лучшее время для открытий
Формула мудрости
Закрепляя вековые принципы степной демократии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Человек опередил ИИ
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]