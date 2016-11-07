казком Политика Ксения Воронина

Кредит 1% от Qazkom - реальность



В начале года общественность была взбудоражена сообщениями о том, что многие казахстанские банки неохотно выдают кредиты, а то и вовсе приостановили кредитование. Об этом говорили финансисты и депутаты, писали граждане в Соцсетях и журналисты в СМИ.



В феврале Qazkom также частично приостанавливал выдачу розничных займов. Однако уже в марте массовое потребительское кредитования было возобновлено. Согласно данным Национального банка РК, Qazkom остается стабильным лидером на рынке кредитования. Только первом полугодии число выданных кредитов составило почти 4 млрд тенге, что в 1,5 раза выше, чем сумма кредитов, выданных банком, занимающим вторую строчку рейтинга. (сравнительная таблица есть здесь, данные за июнь: http://www.bankchart.kz/spravochniki/reytingi_cbr/...)



Кроме того, для своих клиентов Qazkom постоянно проводит различные акции, самая свежая из которых получила в народе название «бесплатный кредит». Еженедельно с 1 сентября по 31 декабря 2016 года разыгрываются 3 кредита со ставкой 1%, то есть, годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) - от 1,01%.



Отметим, что акция распространяется на граждан, получивших «Экспресс-кредит стандарт» и «Экспресс-кредит с внешним рефинансированием». Розыгрыш проводится каждую неделю путем выбора победителя из всех участников акции, получивших кредит за текущую неделю. Выбор победителей происходит каждую неделю путем генерации случайных чисел в присутствии тиражной комиссии банка. В акции не участвуют сотрудники банка и лица, оформившие «Экспресс-кредит с привлечением созаемщиков» и «Кредитование на индивидуальных условиях».



Победители уже получают поздравления



«6 ноября мы сыграли свадьбу. Готовясь к этому радостному событию я взял в «Казкоме» довольно большой кредит. На месте менеджер сообщила об акции. Я что-то заполнил и забыл об этом. Честно говоря, не верил во все эти акиции, никогда не выигрывал. А потом мне позвонили и сообщили, что мой кредит будет «стоить» мне всего 1%! Это действительно отличный свадебный подарок, можно сказать, подарок судьбы!» - поделился Галым из Талдыкоргана.



Рыскен из Семея оформила кредит под 15%, чтобы купить квартиру для своей мамы, однако теперь для нее ставка вознаграждения снижена до 1%.



«Мне не хватало некоторой суммы на покупку квартиры. Сначала мне предложили взять эту сумму на год под 10%, но у меня был в процессе погашения второй кредит, поэтому получилось только под 15% - но я была согласна, мы нашли хороший вариант недвижимости для мамы и нужно было срочно покупать. Когда специалисты банка рассказали об акции, я об этом даже не мечтала. Было очень приятно и неожиполучить звонок от директора филиала, которая поздравила меня с победой в акции», - поделилась она.



Отправить заявку на участие в акции можно, заполнив Online-заявку на кредит, или отправив SMS-сообщение с числом "100" на номер 7000. Стоимость SMS - 7 тенге.



Отметим, что в акции могут принять участие не только новые клиенты, но и имеющие текущий кредит, а также граждане, решившие рефинансировать свои кредиты в Qazkom. Особо подчеркнем, что при рефинансировании "казком" не берет комиссий за организацию займа снятие денег нет.







Как выгодно рефинансировать кредит?



3) Как выгодно рефинансировать кредит – то есть перевести свой кредит из другого, дорогого банка в наш? Ниже есть инфа – ее надо передать не так в лоб, потоньше как-то, чтобы привлечь на рефинансирование в Qazkom.



Ставки и комиссии, на которые должен обратить внимание заемщик



Многие казахстанцы имеют один или более потребительских и прочих кредитов. В кризисное время, когда все дорожает, а заработная плата не меняется, казахстанцы начинают задумываться над вопросом: «А не рефинансировать ли имеющийся кредит на более выгодных условиях в другом банке?». Рефинансирование – по сути, тот же самый кредит, но в другом банке и на более выгодных условиях. В этой статье собраны лучшие условия для рефинансирования вашего кредита.

Ставка вознаграждения и ГЭСВ

Напомним, что процентная ставка по кредиту - это процент от суммы кредита, который заемщик будет переплачивать за пользование банковскими деньгами ежемесячно или ежегодно.

У казахстанских банков она варьируется от 10% до 30%. Самая минимальная – от 10% - у QАZКОМ.

Но есть и еще один немаловажный показатель стоимости кредита – годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ).

ГЭСВ – это эффективная процентная ставка по кредиту или полная стоимость кредита, которая включает в себя годовую ставку по кредиту, скрытые платежи, дополнительные комиссии, страховки и одноразовые взносы за обслуживание или открытие счета, разделенные на период оформления кредита.

Таким образом, ГЭСВ является более реальным показателем стоимости кредита. В казахстанских банках ГЭСВ от 16,31% до 57,35%.

Из всех казахстанских банков на сегодняшний день наиболее выгодную ставку вознаграждения и ГЭСВ предлагает КАZКОМ. Это единственный банк, у которого ставка вознаграждения - от 10%, а ГЭСВ - от 16,31%.

Комиссии

Не секрет, что большинство банков взимают дополнительные комиссии при выдаче кредита и рефинансировании.

За организацию кредита банки берут от 5 до 10%, за обналичивание денег в среднем 1%, за страховку около 0,6%.

Есть банки, которые не берут комиссии. Отметим, что QАZКОМ и тут порадовал своих будущих клиентов нулевыми комиссиями при рефинансировании – страхование не требуется, комиссий за организацию займа и за снятие денег нет.

При рефинансировании кредита в КАZКОМ сумма, которую готов выдать вам банк, будет от 100 тыс. до 5 млн тенге, а срок составит от 3 до 60 месяцев. Данный кредит на рефинансирование является к тому же беззалоговым.

Кроме этого, помимо суммы в 5 млн тенге в КАZКОМ вам выдадут карту до 1 млн тенге на счету и беспроцентным периодом в 30 дней.

При оплате товаров и услуг с данной карты вы сможете заработать дополнительные повышенные бонусы, которые впоследствии также сможете потратить по своему усмотрению.



