Кейт Миддлтон вышла в свет в коротких шортах и привлекла внимание публики

Кейт Миддлтон надела льняные шорты бренда Holland Cooper и привлекла внимание публики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин привлекла внимание публики своим выходом в свет в коротких шортах. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Кейт Миддлтон приняла участие в регате парусных яхт против Новой Зеландии, организованной благотворительным фондом 1851 Trust в Плимуте. Известно, что монаршая особа является патроном организации.

На спортивное мероприятие знаменитость надела кашемировый джемпер в контрастную полоску бренда Erdem и белые льняные шорты Holland Cooper за 199 фунтов стерлингов. Ее образ дополнили классические кеды Superga стоимостью 59 фунтов стерлингов.

Читатели издания восхитились внешним видом супруги принца Уильяма и принялись высказывать свое мнение в комментариях.

“Должно быть, Меган Маркл завидует. Пока она скрывает шишки на ногах и живот, Кейт Миддлтон ходит в открытой одежде и выглядит как олимпийская чемпионка”, “У Кэтрин красивые ноги”, “Всегда выглядит потрясающе”, “Шорты сидят на ней гораздо лучше, чем на Маркл”, - писали юзеры.

В июне дети герцога и герцогини Кембриджских появились на семейной фотосессии в дешевой одежде масс-маркетовых брендов. Согласно материалу, дочь королевских особ Шарлотта была одета в синее клетчатое платье бренда Mango, стоимость которого составляет 26 фунтов стерлингов, а принц Джордж — в футболку марки Gap за 13 фунтов стерлингов.