фото из открытых источников
В мире
Кейт Миддлтон вышла в свет в коротких шортах и привлекла внимание публики

Кейт Миддлтон надела льняные шорты бренда Holland Cooper и привлекла внимание публики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин привлекла внимание публики своим выходом в свет в коротких шортах. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Кейт Миддлтон приняла участие в регате парусных яхт против Новой Зеландии, организованной благотворительным фондом 1851 Trust в Плимуте. Известно, что монаршая особа является патроном организации.

На спортивное мероприятие знаменитость надела кашемировый джемпер в контрастную полоску бренда Erdem и белые льняные шорты Holland Cooper за 199 фунтов стерлингов. Ее образ дополнили классические кеды Superga стоимостью 59 фунтов стерлингов.

Читатели издания восхитились внешним видом супруги принца Уильяма и принялись высказывать свое мнение в комментариях.

“Должно быть, Меган Маркл завидует. Пока она скрывает шишки на ногах и живот, Кейт Миддлтон ходит в открытой одежде и выглядит как олимпийская чемпионка”, “У Кэтрин красивые ноги”, “Всегда выглядит потрясающе”, “Шорты сидят на ней гораздо лучше, чем на Маркл”, - писали юзеры.

В июне дети герцога и герцогини Кембриджских появились на семейной фотосессии в дешевой одежде масс-маркетовых брендов. Согласно материалу, дочь королевских особ Шарлотта была одета в синее клетчатое платье бренда Mango, стоимость которого составляет 26 фунтов стерлингов, а принц Джордж — в футболку марки Gap за 13 фунтов стерлингов.

Популярное

Все
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
«Орталық»: задел на перспективу
Газификация шагает по Казахстану
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Любимому доктору – 80
Немного слез и много любви
Вникнуть и решить
С широко закрытыми глазами
Анна – в финале
Проверки дают результат
Ради безопасности
Подготовка к саммиту ШОС
Дороги станут лучше в Алматы
Медали из Италии
Полиция «накрыла» аферистов
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Общество , В мире
К 2050 году население Казахстана может превысить отметку в …
Экономика , В мире
Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти
В мире
В порту Бейрута обрушился зерновой элеватор
В мире
Историческую резолюцию об окружающей среде приняла Генассам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]