Подсказки от налоговиков будут получать казахстанские предприниматели

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Налоговые службы планируют облегчить сдачу деклараций для бизнесменов. Будут предложены механизмы предварительного заполнения деклараций, предпринимателям будут направляться простые и понятные обучающие видеоролики по налоговому законодательству, подсказки о необходимости сдачи отчетности и уплате налогов.

"Самое главное – КГД предложит подходящий вариант исполнения обязательств, а начинающему предпринимателю останется только выбрать. Не исключено, что такие решения будут внедрены на базе искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас налогоплательщики получают push-уведомления о предстоящих сроках уплаты налогов и представления налоговой отчетности. Такие услуги, как регистрация ИП и ККМ, уплата налогов и погашение предстоящих платежей по налогам на имущество и транспорт физических лиц, сдача налоговой отчетности, выведены на сервисы электронного правительства, различных интернет-площадок и мобильные приложения банков. Такие сервисы создают удобные условия для исполнения обязательств.

В целом, доля электронных услуг КГД уже составила 99%.