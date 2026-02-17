В ходе обыска по месту жительства подозреваемой внутри кухонной плиты обнаружили черный пакет с запрещенным веществом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице полицейские установили и задержали женщину, причастную к незаконному хранению наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz

На одной из автобусных остановок сотрудники полиции задержали 40-летнюю жительницу города.

«В ходе личного досмотра в её сумке был обнаружен крупный свёрток, обмотанный скотчем, с веществом серо-зелёного цвета со специфическим запахом, являющимся гашишем, общий вес которого составил около одного килограмма. При дальнейших следственных мероприятиях по месту проживания задержанной на кухне, в плите, также был обнаружен чёрный пакет с аналогичным веществом. Все обнаруженное изъято. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело», – детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции напомнили, что хранение, перевозка и распространение наркотических средств влечёт за собой строгую уголовную ответственность.

При обнаружении фактов незаконного оборота наркотиков необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.