Кинофестиваль "Бастау" объявил победителей

За награду боролись около 60 картин из более чем 40 стран.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Бастау"

Объявлены победители X юбилейного международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау», передает Кazpravda.kz со ссылкой на прессөслужбу кинофестиваля.

На торжественном закрытии фестиваля в Алматы международное жюри под председательством грузинского режиссера Георгий Овашвили присудило главную награду «Лучший фильм» картине «Утама» из Боливии.

Фильм режиссера Алехандро Лоайса Гризи рассказывает историю пожилой пары из индейской народности кечуа. Картина в феврале выиграла Гран-при в программе «Мировое кино» на знаменитом фестивале «Сандэнс» и выдвинута в этом году от Боливии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Приз за лучшую режиссерскую работу достался Али Черри из Франции за картину «Плотина», а в актерских номинациях победу одержали Арсвенди Бенинг Свара из Индонезии за фильм «Автобиография» и Алин Куппенгайм из Чили за фильм «1976».

Последняя лента, которая является ко-продукцией Чили, Аргентины и Катара, также забрала Специальный приз жюри.

«Такие фестивали очень важны для молодых, для студентов, которые делают свои первые шаги. Это огромная мотивация в жизни и в нашей профессии. Поэтому быть членом жюри программы, где представлены дебюты – это особая ответственность для всех нас. В итоге не важно, получили вы приз или нет – то, что вы сделали фильм – это уже победа. Продолжайте бороться и у вас все получится», - отметил со сцены председатель международного жюри Георгий Овашвили.

Лучшим короткометражным игровым фильмом фестиваля стала картина из Казахстана режиссера Романа Черникова «Нина».

Жюри программы BASTAU SHORTS также определило победителей в следующих номинациях:

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Ночь» Ахмад Салех, Палестина.

Лучший короткометражный неигровой фильм - «Покоритель Эвереста» Бинода Адхикари, Непал.

Специальный приз жюри - «Самый долгий день лета» Азамата Букешова, Казахстан.

Особое упоминание - «Алиф.До-ре-ми» Алиджона Джалилова, Таджикистан.

В конкурсной программе BASTAU DOCS главный приз достался документальной работе «Дети тумана» режиссера Ха Ле Дим из Вьетнама за актуальность и образность, отражение социальной проблемы и близость нашему региону.

Также особого упоминания от жюри удостоились картины «Говорить о молчании» режиссера Шир Ньюман из Израиля за возможности диалога между поколениями и осмысленность взгляда на историю народа через личную историю и «О чем я никогда не скажу своей материл» режиссера Хумайра Билкис из Бангладеша за поиск истории личностной свободы в традиционном обществе.

Международное студенческое жюри назвало лучшим короткометражным фильмом фестиваля российскую картину «Скрипка Ротшильда» режиссера Максима Севриновский.

Также особого упоминания удостоилась картина из Кыргызстана - «Сальвадор Дали» режиссера Элдияр Мадаким.

Жюри НЕТПАК, впервые работавшее на фестивале, присудило свой приз фильму «Монтаж» из Узбекистана режиссера Дилшодбека Усмонова, а Специальный приз президента фестиваля «Бастау» за «Лучший фильм Центральной Азии» достался картине «Сказитель» режиссера Эрнеста Абдыжапарова, Кыргызстан.

Ну и в завершении Приз зрительских симпатий забрала картина из Турции «2300 километров» режиссера Мерт Хармандар.

«Хочу сказать всем огромное спасибо. Случилось самое главное – мы получили праздник кино. Эти пять дней дали нам энергию, которая поможет преодолевать все наши трудности, дрязги, недовольства, недопонимания», - отметил Президент фестиваля. подчеркнул Азимов.

В этом году все Гран-при «Бастау» подкреплены денежными призами. Напомним, что за награды фестиваля боролись порядка 60 картин из более чем 40 стран. Это своеобразный географический рекорд фестиваля.

Организаторами юбилейного праздника кино являются кинокомпания Tanaris Production при поддержке Акимата г. Алматы.

Партнерами фестиваля выступили Министерство культуры и спорта РК, Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Высшая школа Turan Film Academy Университета «Туран» и Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.

Информационные партнёры фестиваля: агентство «Хабар», телеканалы «Қазақстан», «Ел Арна», «Алматы», «СТВ», радиостанция «Эльдорадио», издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Новая газета», «Аргументы и факты. Казахстан», «Алматы ақшамы», «Вечерний Алматы», интернет-порталы «Tengrinews», «Massaget», «Экспресс К», «365 info», «Orda.kz», «Kazakh24.info», «Tengri Lifestyle».