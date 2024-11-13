Китай объявил о новых мерах по профилактике близорукости у детей

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство Китая обнародовало новые меры по профилактике и снижению заболеваемости миопией среди детей, поскольку близорукость по-прежнему остается одной из социальных проблем в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу, необходимо приложить усилия для обеспечения более 10-часового сна среди детей дошкольного возраста и 10-часового - среди учащихся начальных школ.

Те, кто ходит в детский сад, должны ежедневно проводить на свежем воздухе не менее двух часов, а администрации начальных школ должны организовывать выход учащихся из классов на переменах, говорится в документе.

Им также предусматривается, что руководство начальных школ должно следить за соблюдением политики «двойного сокращения», направленной на уменьшение количества домашней работы и внеклассных занятий с репетиторами для учащихся.

Согласно документу, продолжительность одного онлайн-урока должна составлять не более получаса, а перерыв между занятиями - не менее 10 минут.

Как сообщил ИА «Синьхуа» президент Группы офтальмологических клиник «Блеск глаз» при Медицинском университете Вэньчжоу Цюй Цзя, документ не только демонстрирует решимость и действия органов образования Китая по содействию всестороннему развитию учащихся, но и отражает их твердую приверженность здоровому росту детей.

Последние официальные статистические данные показывают, что несмотря на небольшое снижение количества страдающих близорукостью в последние годы в стране, 51,9% китайских детей и подростков по-прежнему мучаются от этого недуга.

Китай наращивает усилия по борьбе с близорукости среди детей и подростков, стремясь достичь ряда целевых показателей к 2030 году. Эти цели включают поддержание уровня миопии среди 6-летних детей примерно на уровне 3% и обеспечение того, чтобы среди учащихся начальной школы он оставался ниже 38%.

В последние годы в стране были опубликованы и обновлены руководящие рекомендации, направленные на снижение уровня близорукости у детей, а также инициировано проведение кампаний, направленных на повышение осведомленности общественности об этой проблеме.

Новые меры подчеркивают важность профилактики и требуют согласованных усилий властей, образовательных и медицинских учреждений, а также родителей.

Начальным школам следует приобрести парты и стулья, которые могут адаптироваться под потребности учащихся, а аудитории, общежития и библиотеки должны быть оснащены осветительными приборами, полезными для здоровья глаз, говорится в документе.

Кроме того, детские сады должны проводить офтальмологическое тестирование среди детей каждые шесть месяцев, в то время как начальные школы должны оценивать состояние зрения учащихся дважды за семестр.

В документе также говорится, что необходимо стимулировать детей меньше пользоваться различными электронными устройствами и поощрять учащихся начальных классов использовать их научно обоснованным и регулируемым образом.

#дети #Китай #близорукость

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