Китайские исследователи разработали новый тип электронной кожи

Кожа имитирует механизм терморегуляции человеческого тела путем интеграции гибкого термоэлектрического устройства с гидрогелевым композитным материалом.

"Благодаря тонкому балансу выработки и рассеивания тепла термостабильная электронная кожа продемонстрировала способность поддерживать температуру поверхности на уровне 35 градусов по Цельсию, в широком диапазоне температур окружающей среды от 10 до 45 градусов по Цельсию", - говорится в публикации.