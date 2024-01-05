Китайские исследователи разработали новый тип электронной кожи
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Электронная кожа продемонстрировала способность поддерживать температуру поверхности на уровне 35 градусов по Цельсию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
Кожа имитирует механизм терморегуляции человеческого тела путем интеграции гибкого термоэлектрического устройства с гидрогелевым композитным материалом.
"Благодаря тонкому балансу выработки и рассеивания тепла термостабильная электронная кожа продемонстрировала способность поддерживать температуру поверхности на уровне 35 градусов по Цельсию, в широком диапазоне температур окружающей среды от 10 до 45 градусов по Цельсию", - говорится в публикации.
Исследование было опубликовано в журнале "Nano Energy".