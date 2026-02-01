На пульт 112 поступил вызов: в горах Алматы травмирована иностранная туристка. Инцидент произошёл в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3 500 метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

По предварительным данным, женщина 1998 года рождения получила травму головы, у неё наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трёх туристов - граждан КНР.



Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.



После установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан.



Спасательная работа проходила в условиях высокогорья и осложнялась наступлением тёмного времени суток. С применением современной оперативно-спасательной техники и реанимобиля иностранные граждане были доставлены в медицинское учреждение города Алматы.