Фото: КазНУ имени Аль-Фараби

В КазНУ имени аль-Фараби состоялись масштабные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, известного ученого, академика Умирбека Джолдасбекова.

Юбилейная программа началась с церемонии возложения цветов к памятнику академика. В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета, потомки Умирбека Арыслановича, его ученики, друзья и студенческая молодежь. Собравшиеся почтили память выдающейся личности, внесшей неоценимый вклад в развитие отечественной науки и высшего образования, отметив его яркий и достойный подражания жизненный путь.

В рамках юбилея состоялось торжественное открытие Научно-технического клуба цифровой инженерии имени У.А. Джолдасбекова. Клуб создан как площадка для свободного научного диалога в стенах университета. В учебном зале студенты и докторанты будут обсуждать научные проекты в области цифровой инженерии и технических направлений, делиться результатами исследований и обмениваться опытом.

На церемонии открытия выступил проректор по научно-инновационной деятельности университета Маргулан Ибраимов. Он подчеркнул, что запуск нового клуба является важным шагом, продолжая научные традиции академика.

«Умирбек Джолдасбеков возглавлял КазНУ на протяжении 16 лет, внес значительный вклад в развитие науки и образования. Он воспитал множество учеников и является автором более 400 научных трудов. Его научная школа успешно развивается и сегодня. Для университета развитие науки и поддержка молодых ученых являются стратегическим приоритетом. Создание таких интеллектуальных центров – это конкретный шаг к повышению качества образования и науки», – отметил проректор.

В свою очередь, декан факультета филологии, доктор филологических наук, профессор Баян Джолдасбекова подчеркнула, что новый учебный зал имеет и особую содержательную ценность. В аудитории представлены личные вещи ученого, его научные труды и редкие книги. Также оформлен специальный уголок с новыми фактами и архивными материалами о его юности, трудовом пути, научных достижениях и общественной деятельности.

Торжественное собрание продолжилось международной конференцией, посвященной жизни и творчеству академика.

В ходе мероприятия был представлен специальный видеоролик, подготовленный с использованием технологий искусственного интеллекта на основе архивных докладов ученого. Проект позволил участникам вновь услышать голос академика и прикоснуться к его глубоким научным идеям, ставшим основой формирования отечественной инженерной школы.

Кроме того, были награждены победители городского чемпионата по робототехнике города Алматы, организованного к 95-летию академика.