ЕНУ: архитектура развития в новой модели Казахстана

К планированию на годы вперед

Перед университетами стоят задачи по развитию прикладных навыков, исследований и технологических решений. Наиболее отчетливо это проявляется на уровне отдельных вузов. Показателен в этом отношении Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, подошедший к своему 30-летию. В преддверии этой даты становится очевидно: подготовка специалистов нового поколения, исследовательская среда, внедрение технологий искусственного интеллекта, модернизация лабораторной базы и международная интеграция требуют выстроенной системы управления ресурсами, способной обеспечивать долгосрочное развитие университета.

Объединение Целиноградского инженерно-строительного и Целиноградского государственного педагогического институтов изначально задало масштаб, выходящий за рамки стандарт­ной образовательной модели. Речь шла о формировании вуза с инженерным, педагогическим и научным направлениями, требующими координации подготовки кадров, научной работы и инфраструктуры. Этот этап был пройден благодаря профессионализму, ответственности тех, кто стоял у истоков университета.

Дальнейший рост изменил сам характер нагрузки. Участие в национальных и международных проектах требовало уже иной организации процессов. В этих условиях сформировался подход, при котором управление перестало быть исключительно обеспечивающей функцией и стало инструментом координации развития с привязкой решений к ресурсам, срокам и стратегическим задачам.

В контексте становления Евразийского национального университета невозможно обойти вопрос трансформации финансово-экономической модели высшего образования. Именно через нее отчетливо видно, насколько глубоко за последние десятилетия изменилась логика функцио­нирования вузов Казахстана, их место в системе государственного развития и характер управленчес­ких решений.

На первоначальном этапе сис­тема высшего образования существовала преимущественно в рамках централизованного финансирования, где основной задачей оставалось обеспечение базовой деятельности в пределах утвержденных бюджетных норм. Финансовая устойчивость определялась объемом госфинансирования, а сама система строилась вокруг содержания инфраструктуры, выплаты заработной платы, соблюдения нормативов и исполнения государственного образовательного заказа. Возможности самостоятельного управления ресурсами, формирования инвестиционной политики и долгосрочного финансового планирования были ограничены самой конструкцией действующей модели.

В этих условиях ЕНУ, как и другие университеты страны, функ­ционировал как часть единого государственного механизма, где подходы к управлению, распределению ресурсов и финансовому планированию оставались во многом унифицированными. Однако изменение экономической среды, усиление конкуренции и усложнение задач потребовали иных принципов развития. Поэтому переход от статуса респуб­ликанского государственного казенного предприятия к модели хозяйственного ведения означал значительно больше, чем изменение организационно-правовой формы. По сути, происходило изменение логики управления ресурсами, расширение самостоятельности и формирование новых подходов к финансовому планированию, ответственности и развитию.

Закономерным продолжением этих процессов стало преоб­разование в НАО «ЕНУ имени Л. Н. Гумилева», завершенное в 2020 году. Этот этап закрепил переход к модели управления, основанной на принципах корпоративного управления, распределения ответственности и стратегического планирования. Были сформированы совет директоров и правление, выстроены механизмы коллегиального рассмотрения ключевых вопросов развития университета, внутреннего контроля и оценки принимаемых решений.

При этом трансформация была обусловлена не только изменением организационного статуса. На протяжении последних десятилетий университет работал в условиях постоянного усложнения задач. Существенно увеличилось количество обучаю­щихся, расширилась трехуровневая модель подготовки кадров, возросли требования к качеству образовательного процесса и квалификации профессорско-преподавательского состава. Одновременно усиливались инженерные, технические и технологические направления, связанные с задачами индустриального и научного развития страны. Все это потребовало обновления инфраструктуры, создания лабораторий, исследовательских пространств, цифровой среды и современной академической экосистемы.

Эти факторы сформировали подход, при котором каждое решение рассматривается во взаимосвязи с общей стратегией развития университета. Постепенно происходил переход от решения текущих вопросов к сог­ласованной модели управления, от краткосрочных действий – к планированию на годы вперед, от распределения ресурсов по принципу текущей необходимости – к их стратегически выверенному использованию.

В этой связи существенно возросла роль коллегиальных органов управления. Именно на уровне совета директоров и правления рассматриваются вопросы стратегического развития, инвестиционной политики, инфраструктурных проектов, управления рисками и соответствия образовательных программ запросам экономики и рынка труда. Введение регламентированных процедур, аналитического обоснования и персональной ответственности сформировало управленческую среду, где каждый вопрос оценивается с точки зрения долгосрочной устойчивости университета. Эти изменения требовали и нового опыта: формировались компетенции стратегического планирования, оценки рисков, принятия решений в условиях неопределенности и растущей сложности задач.

Выстроенная система управления напрямую соотносится с направлениями, закрепленными в Концепции развития науки и высшего образования РК, где особый акцент сделан на формировании исследовательских университетов. В этих условиях дальнейший путь определяется уже не только внутренними преобразованиями, но и необходимостью соотносить собственную стратегию с государственными приоритетами.

Особую роль в этих процессах сыграли реформы последних лет, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Усиление роли человеческого капитала, расширение академической самостоятельности университетов, новые подходы к финансированию науки и поддержке исследований, принятие законов «О науке и технологической политике» и «О статусе педагога» существенно изменили структуру университетской экономики. Повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава, развитие грантового финансирования и программ коммерциализации научных разработок создали условия для конкурентной академической среды, усилив внимание к научной продуктивности, международной публикационной активности и интеграции университетской науки в экономику.

На этом фоне начали меняться и финансовые приоритеты ЕНУ. Значительная часть ресурсов стала направляться на развитие лабораторной базы, исследовательской инфраструктуры, цифровых платформ, научных центров и междисциплинарных проектов. Одновременно усиливалась диверсификация университетской экономики: возросла доля внебюджетных поступлений, международных исследовательских грантов, экспертно-аналитических проектов и программ дополнительного образования.

Отдельным направлением в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева можно выделить развитие программ повышения квалификации и управленческого образования для государственного сектора, корпоративной среды и новых отраслей экономики. Все более заметное место занимают программы Executive Education, управленческие треки уровня MBA, краткосрочные образовательные модули и международные исследовательские платформы, объединяющие университет, государство и профессиональное сообщество. Эти направления формируют среду непрерывного образования и соответствуют задачам Концепции развития науки и высшего образования, где особый акцент сделан на обу­чении в течение всей жизни.

Этот процесс уже приобрел системный характер и развивается одновременно по нескольким направлениям: расширение образовательной деятельности, рост научной составляющей, развитие исследовательской инфраструктуры и диверсификация источников финансирования.

В результате за период с 2021 по 2025 год доходность университета выросла на 54,8%, что свидетельствует о расширении экономической базы и постепенном переходе к более устойчивой модели развития. Рост обеспечен не только увеличением контингента обучающихся, но и усилением научной деятельности и расширением спектра научно-образовательных услуг.

Особенно показателен рост финансирования научной деятельности, который за три года увеличился почти в четыре раза. Это отражает смещение университетской экономики от модели содержания к модели развития через исследования, коммерциа­лизацию и инфраструктурные проекты. Одновременно чистая прибыль выросла на 77,4%, что свидетельствует о финансовой модели, контролируемости процессов и способности университета сохранять устойчивость даже в условиях объективного удорожания товаров и услуг.

Изменения затронули и структуру доходов. Доля поступлений от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализируемых проектов выросла на четверть от общего бюджета, а увеличение финансирования лабораторной базы до 60,5% стало одним из признаков формирования университета исследовательского типа. Именно здесь видно, почему такая транс­формация оказалась возможной.

Государство расширило рамки самостоятельности университетов, а переход в статус НАО позволил сформировать корпоративную модель управления, основанную на финансовой транс­парентности, ответственности и стратегическом мышлении.

Переход к исследовательской модели требует иного масштаба ресурсов, скорости принятия решений и качества управления. В этих условиях финансовая сис­тема университета становится одной из ключевых основ реализации задач, обозначенных государством.

В контексте общенациональной повестки

Задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, существенно повысили требования к качеству управления, эффективности и практической отдаче университетов. Ключевыми направлениями становятся развитие искусственного интеллекта, цифровых компетенций и подготовка кадров нового поколения. Представленная Министерством науки и высшего образования пятиуровневая модель развития ИИ отражает курс на формирование собственной исследовательской и технологичес­кой среды внутри страны.

В этой логике все более значимую роль приобретает Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, где по IT и смежным направлениям обучаются более 5 тыс. студентов.

За последнее десятилетие контингент университета вырос в 2,5 раза и превысил 28 тыс. обу­чающихся по трехуровневой сис­теме. Дополнительную нагрузку создает и демографическая ситуация: если в 2024 году школы окончили 189 тыс. выпускников, а в 2025-м – 217 тыс., то в текущем – уже 234 тыс. К 2029–2030 годам этот показатель увеличится вдвое, а значит, возрастет потребность в современной образовательной, научной и социальной инфраструктуре.

Именно поэтому инфраструктурное развитие сегодня напрямую связано уже не только с вопросами обеспечения деятельности университета, но и с его способностью отвечать на долгосрочные задачи государства. ЕНУ постепенно формируется как крупный кластер инженерных и исследовательских площадок, включая лаборатории функциональных материалов и нанотехнологий, цифровой электроники, беспроводных технологий, космических исследований, биотехнологий, а также Мастерскую Лу Баня, созданную совместно с китайскими партнерами. Взаимодействие более чем с 900 предприятиями и научными организациями Казахстана усиливает прикладной характер подготовки специалистов и связь университета с реальным сектором экономики.

Тридцать лет по историческим меркам – срок небольшой, однако именно в этом периоде отразилась динамика всей страны: от становления институтов к их последовательной трансформации, усложнению задач и изменению масштаба ответственности. В этой логике развивался и ЕНУ, соотнося собственную траекторию с государственными приоритетами.

Одним из наиболее чувствительных направлений остается развитие социальной инфраструктуры. Рост числа студентов и повышение требований к качеству образовательной среды потребовали уже иных подходов. Если в 2023⁄24 учебном году в университет поступили около 8 тыс. первокурсников, то и в 2025⁄26 году, несмотря на повышение порогового уровня, приток абитуриентов сохранился высоким. Эти показатели одновременно отражают уровень доверия к университету и усиливают нагрузку на инфраструктуру.

В таких условиях закономерно возросла роль работы с инвес­торами и внешними источниками финансирования, что поз­волило ускорить реализацию инфраструктурных проектов и полностью устранить дефицит койко-мест в общежитиях. Одним из крупнейших проектов стал ввод в эксплуатацию в 2025 году современного студенческого комп­лекса более чем на 2 500 мест.

Более системный характер эта работа приобрела после создания по поручению Главы государства Проектного офиса строительства студенческих общежитий в Астане. Координация действий государственных органов, финансовых институтов и инвесторов позволила выстроить более устойчивую модель развития университетской инфраструктуры, напрямую связанную с демографическими тенденциями и долгосрочными потребностями системы высшего образования. Существенную роль в этом процессе сыграло АО «Финансовый центр», внедрившее обновленные механизмы возврата инвестиций и сократившее сроки возврата средств с семи до шести лет. При этом дальнейшее развитие уже напрямую связано с научной и лабораторной инфраструктурой. Создание инженерных центров, исследовательских площадок и высокотехнологичных лабораторий требует новых инвестиционных решений, долгосрочных партнерств и более глубокой интеграции науки, образования и экономики.

На этом фоне меняется и сама роль университета. ЕНУ все более уверенно выступает пространством, где соединяются государственные приоритеты, научный потенциал, технологии и инвестиционные возможнос­ти. Инвестиционная деятельность уже охватывает развитие научной базы, современных лабораторий и исследовательских центров, формируя условия для подготовки специалистов нового поколения.

Не случайно Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно акцентировал внимание на необходимости более тесной работы регио­нов с университетами в вопросах развития науки, инфраструктуры и привлечения инвестиций. Речь идет уже о формировании среды, в которой вуз становится частью долгосрочного развития экономики и человеческого капитала. Именно с этим ЕНУ связывает следующий этап своего развития – этап, в котором определяющее значение будут иметь уже не масштабы инфраструктуры сами по себе, а способность создавать знания, технологии и решения, влияющие на конкурентоспособность страны в долгосрочной перспективе.

На новом этапе

Значение университетов возрастает во всем мире, так как главным ресурсом XXI века становятся знания, профессионализм, ответственность и способность принимать решения в условиях высокой сложности. Но если говорить о Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, то страницы его летописи сегодня воспринимаются как часть

летописи современного Казахстана. Это история первых аудиторий и первых выпусков. История преподавателей и ученых, находившихся у истоков университета. История поколений студентов, которые становились дипломатами, министрами, исследователями, инженерами, педагогами, предпринимателями, управленцами. История людей, создававших университет в разные периоды времени, порой в сложнейших условиях, но с пониманием того, что он строится на века.

За тридцатью годами – огромный труд поколений преподавателей, ученых, сотрудников и руководителей, благодаря которым университет смог, сохраняя устойчивость, расширить масштаб своих задач. И, возможно, именно в этом заключается главный результат ЕНУ: способность двигаться вперед вместе со страной, сохраняя преемственность, масштаб мышления и понимание собственной ответственности перед будущими поколениями.

Сегодня университет вступает в новый этап уже с совершенно иным опытом, уровнем зрелости и пониманием своей роли. Изменились технологии, экономика, да и сама структура мира. Но неизменным осталось главное – понимание ценности знаний,

науки и сильной интеллектуальной среды как основы развития государства. Именно поэтому столь значимое событие в жизни ЕНУ им. Л. Н. Гумилева следует воспринимать и как важную дату, и как подтверждение того, что в Казахстане сформировался университет, способный быть частью мирового научного и образовательного пространства, сохраняя при этом связь со своей страной, ее интересами и будущим.

Впереди – время еще более сложных решений, новых технологий, научной конкуренции и борьбы за человеческий капитал. И в этих условиях особое значение будут иметь вузы, способные формировать сильных исследователей, инженеров, педагогов, управленцев, тех, кто будет определять направление развития страны в XXI веке.

Впереди – время людей, для которых ЕНУ уже стал частью их личной истории, профессионального пути и ответственности за будущее своей страны.