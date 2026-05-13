Farabi Tech Hub как платформа поддержки молодых стартаперов

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия бизнес-инкубатора Farabi Tech Hub. Этот современный центр, объединяющий молодых ученых, стартаперов и изобретателей, направлен на поддержку технологических инициатив студентов и исследователей, передает корреспондент Kazpravda.kz

В торжественном мероприятии приняли участие руководство университета, представители венчурного бизнеса, ведущие эксперты IT-индустрии, предприниматели и лидеры молодежных организаций.

Открывая встречу, член правления КазНУ – проректор по научно-инновационной деятельности Маргулан Ибраимов подчеркнул стратегическую важность нового хаба. Он особо отметил, что сегодня перед высшими учебными заведениями стоит задача не просто готовить специалистов, но и формировать эффективную инновационную среду, объединяющую науку и бизнес.

В свою очередь, директор Farabi Tech Hub Жомарт Жексенбай презентовал концепцию развития инкубатора, рассказав об акселерационных программах, механизмах сопровождения стартапов и планах по расширению инновационной экосистемы университета. По его словам, хаб станет эффективной площадкой, позволяющей молодым предпринимателям трансформировать свои идеи в реальные продукты.

В ходе встречи партнеры проекта Сырым Сериков и Жасулан Сарсенбаев выразили уверенность в том, что совместная работа академической среды и технологических сообществ придаст мощный импульс развитию конкурентоспособной цифровой экономики страны.

С этой целью в рамках мероприятия было подписано пять важных меморандумов между КазНУ и компаниями Qazaq IT Community, Technovation, SHIN-LINE, Human Capital и Women in Tech, направленных на реализацию совместных образовательных, технологических и инвестиционных проектов. Представители компаний-партнеров отметили, что новая площадка в университете открывает широкие возможности для подготовки квалифицированных кадров для IT-индустрии и развития технологического предпринимательства.

В завершение мероприятия для гостей был организован специальный кампус-тур, в ходе которого они ознакомились с современной инфраструктурой Farabi Tech Hub и первыми инновационными проектами, получившими поддержку.