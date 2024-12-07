Ключевые показатели гражданской авиации свидетельствуют о стабильной динамике роста в отрасли

В Международный день гражданской авиации Минтранспорта по традиции публикует результаты уходящего года в отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Историческим событием в гражданской авиации нашей страны можно назвать встречу Президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, которая состоялась 12 ноября 2024 года на Всемирном климатическом саммите в г. Баку.

Глава государства отметил, что за 30 лет плодотворного сотрудничества с ИКАО уровень соответствия Казахстана стандартам Организации достиг 82%, что сопоставимо с уровнем ведущих европейских государств.

Сальваторе Шаккитано поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в области гражданской авиации и безопасности и сообщил о своих планах посетить Астану в 2025 году.

В целом за 10 месяцев 2024 года казахстанскими авиакомпаниями было перевезено 12,3 млн чел., что на 11% больше аналогичного периода 2023 года (11,1 млн чел.). Объем перевезенного груза на воздушном транспорте составил 22,4 тыс. тонн, что на 18% больше показателя аналогичного периода 2023 года (19 тыс. тонн).

За данный период количество обслуженных пассажиров отечественными аэропортами составило 25,2 млн чел., что на 14% превышает аналогичный период 2023 года (22 млн чел.), обработано 141,7 тыс. тонн груза, что также на 34% больше аналогичного периода 2023 года (105,7 тыс. тонн.).

На сегодня внутренние авиаперевозки выполняют 6 авиакомпаний (Эйр Астана, FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, Южное небо, Жетысу) по 57 маршрутам с частотой 669 рейсов в неделю (2023г.: 5 авиакомпаний, 51 маршрут, 630 рейсов в неделю).

С целью транспортной доступности социально-значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 областях на сумму 6,6 млрд тенге.

Международное авиасообщение выполняется в 31 страну (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Армения, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджа, Малайзия, Мальдивы, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 115 маршрутам с частотой 571 рейс в неделю (2023г.: 28 стран, 115 маршрутов, 550 рейсов в неделю).

Продолжается работа по расширению парка воздушных судов. С начала 2024 г. парк ВС отечественных авиакомпаний пополнился на 10 ед. (группа компаний Эйр Астана, тип ВС А321).

За счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств по поручению Президента РК в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта было завершено строительство новых пассажирских терминалов в Кызылорде и Алматы, на стадии завершения также в Шымкенте.

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Атырау им. Хиуаз Доспановой также за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств, начнется в 2025 году. В сентябре 2024 г. досрочно завершен ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны.

В соответствии с поручением Главы государства в этом году начались ремонтные работы в аэропортах г. Павлодара и г. Балхаша.

В своем Послании народу Казахстана в этом году Глава государства уделил большое внимание развитию гражданской авиации. Важнейшая задача – развитие аэрохабов, отметил Президент. В зоне пристального внимания развитие внутренних авиамаршрутов. В курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли будут построены аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности будут приобретены воздушные суда малой авиации.

Результатом усилий авиационных властей нашей страны по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности можно назвать также вхождение Казахстана в топ-5 самых развивающихся туристических направлений. По версии престижного британского журнала о путешествиях Wanderlust Казахстан одна из самых желанных стран для посещения туристами со всего мира.

Отметим, что эти достижения стали возможны благодаря эффективной работе по регулированию деятельности авиационной отрасли. Создание и внедрение новых нормативных актов, а также совершенствование существующих регламентов позволили не только повысить уровень безопасности, но и улучшить качество обслуживания пассажиров. Важную роль в этом процессе сыграли международные и национальные инициативы, направленные на стандартизацию и улучшение безопасности воздушного транспорта.

Как следствие проведенной работы, в текущем году по результатам технического визита экспертов Европейской комиссии, Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных властей членов Европейского Союза и итогов заседания Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии Казахстан был исключен из усиленного мониторинга по безопасности полётов. Казахстанские авиакомпании без ограничений могут совершать полеты в Европу.

В рамках работы по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США в августе 2024 года Авиационная администрация Казахстана успешно прошла предварительную техническую оценку ФАА США программы Международной оценки по безопасности полетов (IASA). После успешного прохождения аудита FAA Казахстаном и прибытия дальнемагистральных авиалайнеров Boeing-787 Dreamliner в 2026 году планируется открытие прямых рейсов из Казахстана в США.

2024 год для гражданской авиации Казахстана ознаменовался крупными событиями, среди которых ряд мероприятий высокого уровня с участием международных организаций. Активно ведется работа по укреплению регионального сотрудничества и качественного международного присутствия.

Казахстан был официально представлен в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В июле Постоянный представитель РК при ИКАО Тимур Тлегенов вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Организации Хуану Карлосу Салазару, который дал высокую оценку достижениям и роли Казахстана на международной арене и отметил авторитет государства, поддерживающего хорошие отношения со всеми странами мира и международными организациями.

В мае т.г. в Астане состоялось Пленарное заседание JARUS – Объединенного комитета авиационных властей по разработке нормативных документов по беспилотным авиационным системам – крупнейшего в мире игрока в области авиационных дронов, собравшим представителей из 65 стран и международных организаций.

В июне впервые среди стран Центральной Азии в Астане был организован региональный форум по грузовым перевозкам и логистике под эгидой Международной ассоциации грузовых авиаперевозок (TIACA). Участие в нем приняли более 300 делегатов из 30 стран, представляющие различные организации, задействованные во всей цепочке грузовых перевозок.

В ноябре этого года в Казахстане впервые была организована Неделя ИКАО – Международной организации гражданской авиации – одного из важнейших структурных подразделений ООН в сфере гражданской авиации.

Мероприятие стало важным событием для авиационной отрасли страны и региона в целом. Внимание специалистов мировой отрасли было направлено на региональные семинары по повышению осведомленности о процессах оценки рисков для полетов над зонами конфликтов или вблизи них, а также «Green Airports» о развитии аэропортов с низким уровнем выбросов углекислого газа, с особым акцентом на Устойчивое авиационное топливо (SAF).

В мае т.г. Казахстан первый среди стран СНГ подписал соглашение с ИКАО и присоединился к программе в области экологичного авиационного топлива (ACT-SAF). Казахстан будет производить экологически чистое авиатопливо. В настоящее время проект по выпуску экологически чистого авиатоплива разрабатывается совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

Важным событием Недели ИКАО стало первое заседание стран-участниц Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC). Впервые в Центральной Азии создана региональная организация гражданской авиации. В ноябре в Алматы для подписания декларации о создании EACAC собрались авиационные власти Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Монголии (государство-наблюдатель).

По итогам заседания генеральным секретарем ЕАСАС был назначен вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, президентом EACAC – генеральный директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Тахир Назаров.

EACAC позволит консолидированно выражать позицию в рамках работы с такими институтами мировой отрасли, как ИКАО, Европейская комиссия, ИАТА и другими международными организациями.

В 2024 году лучшей авиакомпанией Центральной Азии была признана Air Astana, которая удостоилась награды Best Overall Airline Award APEX 2025.

В ноябре престижную премию конференции Air Traffic Control Association (ATCA), являющейся ключевым событием в мировой авиационной отрасли, получило РГП «Казаэронавигация» в номинации «The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management».

Пассажиропоток демонстрирует стабильный рост – более чем на 20% ежегодно. Усилия Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК и Авиационной администрации Казахстана получают поддержку авторитетных организаций мировой отрасли и служат примером успешной реализации реформ в авиации в странах Центральной Азии и СНГ.

Дальнейшая работа авиационных властей Казахстана будет направлена на совершенствование и укрепление достигнутого уровня безопасности полетов, развития маршрутной сети и модернизации инфраструктуры воздушного транспорта.