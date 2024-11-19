КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию в Шымкенте

В ходе обыска обнаружено и изъято синтетическое наркотическое вещество «Альфа PVP»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры департаментом КНБ РК по городу Шымкент задержаны двое жителей мегаполиса, организовавшие на территории города нарколабораторию.

В ходе обыска изъято синтетическое наркотическое вещество «Альфа PVP» около 10 кг готовой продукции в сухом порошкообразном виде, около 60 литров продукции в жидком виде, 240 литров химических веществ, а также лабораторное оборудование и стеллажи для сушки готовой наркопродукции.

«По данному факту начато досудебное расследование. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Иная информация разглашению не подлежит», – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе ОПМ «Қарасора» на территории Карасайского района Алматинской области ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков.

Также стало известно, что департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.