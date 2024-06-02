Очередная нарколаборатория ликвидирована в Казахстане

По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов, передает Kazpravda.kz
Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
«В одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.
В ходе обыска изъято 7 килограммов психотропного вещества «мефедрон» и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств», - говорится в сообщении.
Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.
По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве так называемых «варщиков».
С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование.