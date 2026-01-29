Еркина Длимбетова разыскивает Служба по противодействию коррупции КНБ. Эту информацию Ulysmedia.kz обнаружил на портале правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры

Напомним, Служба по противодействию коррупции КНБ РК раскрыла и пресекла масштабную схему фиктивного производства медицинских изделий.

Как выяснило следствие, руководство АО OrdaMed, используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом, фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате, государству нанесен ущерб на 4,5 млрд тенге.

В ходе обысков у руководства OrdaMed изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях Interdentica, Erkin Brand и OrdaMed.

С санкции суда взяты под стражу технический директор OrdaMed, бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводится досудебное расследование. Сегодня выяснилось, что главный подозреваемый успел скрыться.

Согласно открытым данным, основателем OrdaMed является 45-летний Еркин Длимбетов. Он же был и председателем правления до недавнего времени.