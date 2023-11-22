КНБ задержал сотрудников Инспекции транспортного контроля
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Они подозреваются в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей
Комитетом национальной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой в городах Астана, Шымкент, а также Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях проведены оперативно-следственные мероприятия в отношении работников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта, сообщает Kazpravda.kz.
"Они подозреваются в систематическом вымогательстве у предпринимателей денег за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров", - рассказали в КНБ РК.
Проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса, добавили в комитете.