В эксцентричной комедии положений «Ну как он тебе?» показано, к чему может привести чрезмерное вмешательство родителей в личную жизнь детей.

Фото: пресс-служба театра

Представьте себе ситуацию: взрослая дочь желает обрести истинную, искреннюю любовь, мечтая о романтических отношениях. При этом ее заботливая, но чрезмерно энергичная мать решает взять на себя роль свахи. Именно такой сюжет разворачивается на малой сцене Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького на премьерных показах спектакля «Ну как он тебе?», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новая постановка по одноимённой пьесе Михаила Хейфеца «Ну как он тебе? или - как не выйти замуж» приурочена к юбилею блистательной актрисы Зинаиды Абаназиди и призвана раскрыть весь ее артистический потенциал – от юмора и вокала до пластики и темперамента.

В центре сюжета – вечная тема взаимоотношений поколений, но преподнесенная с изрядной долей юмора и иронии. Мать, уверенная в своей безошибочности, предлагает дочери «проверенных» женихов. Дочь, уставшая от навязанных свиданий и родительского контроля, стремится найти свое счастье самостоятельно, но как это часто бывает, ее попытки обрести независимость приводят к череде неожиданных поворотов и забавных ситуаций.

Спектакль наполнен динамикой: тут и тайные встречи, и мелкие интриги, и даже шуточное оценивание мужчин по костюмам и аксессуарам. За внешней легкомысленностью и женскими хитростями скрываются искренние чувства, надежды и страхи героинь. Сквозь подвижные декорации, стилизованные под городские окна и комнаты, зрители следят за взаимоотношениями героинь и постепенно осознают, что мать и дочь, несмотря на все их разногласия, на самом деле имеют много общего в собственных стремлениях и опасениях.

Безусловно, нельзя не отметить блистательную актерскую игру Зинаиды Абаназиди. Ее героиня – это сложный и многогранный персонаж, в котором зритель узнает черты многих женщин, переживающих за личную жизнь своих детей.

В тандеме с юбиляршей выступила актриса Екатерина Максим, которой с легкостью даются как комедийные, так и драматические роли. В этот раз она создала яркий и запоминающийся образ современной молодой женщины, которая не боится идти своим путем и бороться за любовь.

Домашнюю уютную атмосферу создавало музыкальное сопровождение актеров Данила Хомко и Саги Саржана, которое дополняли лирические стихи Екатерины Максим.

Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Людмила Крючкова сумела создать яркую, динамичную комедию положений, которая смотрится на одном дыхании. По ее словам, главная идея спектакля, не в отрицании брака, а в стремлении к семейной жизни, построенной на любви.

Интересно, что в пьесе всего два женских персонажа, что делает ее уникальной в своем роде. Это комедия, где мужчины остаются за кадром, а все внимание сосредоточено на женских переживаниях, поисках и, конечно же, на том, как не ошибиться и сделать правильный выбор при выборе спутника жизни.

Именно концентрация на женском мире позволяет глубже проникнуть в суть проблемы. Зритель видит не просто конфликт поколений, а два разных взгляда на счастье. Мать, воспитанная в традициях, где брак – это гарантия стабильности и благополучия, искренне верит, что знает, как лучше для дочери. Она действует из лучших побуждений, но ее методы, увы, устарели и не учитывают ее индивидуальность. Дочь как представительница нового поколения, ценит свободу выбора, независимость и, конечно же, любовь, а не просто выгодную партию.

Конфликт между ними – это не просто спор о том, кто лучше знает жизнь. Это столкновение двух эпох, двух систем ценностей. В этом столкновении рождается комедия, полная забавных ситуаций и остроумных диалогов. Но за смехом скрывается серьезный вопрос: как найти баланс между родительской заботой и правом ребенка на самостоятельность? Где та грань, за которой благие намерения превращаются в навязчивость и контроль?

Таким образом, спектакль «Ну как он тебе?» поднимает сложные вопросы, не предлагая простых решений, акцентируя внимание на значимости доверительных отношений и уважении к чужому мнению. На примере героинь становится понятно: семья – это не набор правил.

После просмотра родители и дети, вероятно, по-новому взглянут на свои взаимоотношения и научатся лучше понимать друг друга, ведь любовь и взаимопонимание – основа счастливой и гармоничной жизни.

