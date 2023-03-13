Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане

По данным КФГД, выплата компенсации в размере 10 процентов по тенговым депозитам начнется после 16 марта.

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В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили, когда банки начнут проводить выплату компенсации по тенговым депозитам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Банки начнут проводить выплату компенсации в размере 10 процентов по тенговым депозитам после 16 марта. За более подробной информацией о начислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в банк, где открыт депозит", – ответили в пресс-службе КФГД.

Ранее сообщалось, что Национальным банком совместно с Правительством РК будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) в размере 10% по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.