Когда никто не понимает

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Алла Серикбаева

Сотни подростков добровольно уходят из жизни. Причем с каждым годом печальные цифры только растут. На возраст от 15 до 17 лет приходится большинство завершенных суицидов.

фото из архива "КП"

Причины у каждого разные, но беда для родителей одна – они лишились любимого чада, которое родили, лелеяли и растили, связывали с ним определенные надежды, строили планы... Но все в один момент оборвалось... Почему? Именно этим вопросом задаются родные ушедших раньше времени детей. Другие же учатся на ошибках и пытаются понять, как можно предотвратить трагедию.

Психологи в один голос твердят, что детям нужна поддержка. Родители, у которых порой жизнь похожа на день сурка, должны замечать, как и чем живет их ребенок, интересоваться его делами, чувствовать его настроение. Да, в школе дети проводят в будни основное время, но, учитывая переполненность классов, учителя не могут уловить «волну» каждого ученика. У них тоже свои заботы и тоже дети. Да и не каждый ребенок откроется и поделится сокро­венным с педагогом.

Суицидальное поведение могут выявить школьные психологи. Для этого в учреждениях образования среди школьников проводится тестирование, но далеко не все родители дают согласие на то, чтобы ребенок проходил опрос. Чего боятся взрослые? Возможно, недоверие кроется в неэффективной работе психологической службы в Казахстане. Это направление относительно новое для нашей страны. В США оно развивается примерно с начала 1800-х годов и в настоящее время является одним из наиболее жизненных и действенных направлений современной психологии. Там издано достаточно большое количество различной литературы на эту тематику, а еще в 60-х годах была создана профессиональная организация школьных психологов. Во многих европейских странах тоже накоплен огромный опыт в этой сфере.

В Казахстане большого эффекта от школьных психологов нет. В этой связи Президент поручил обновить модель психологической службы, которая должна стоять у истоков актуальных проблем и способствовать улучшению сис­темы развития обучающихся, их интересов, способностей, а также созданию благоприятного психологического климата в организациях образования.

Внесение изменений и обновление модели психологической службы с увеличением штата психологов в школах даст положительные результаты в формировании эмоционального состояния детей, будет способствовать снижению уровня профессионального выгорания педагогов школ. При этом создание региональных центров психолого-педагогической службы на областном, районном уровнях, а также опорных школ по оказанию консультативной, обучающей, методической помощи организациям образования, несомненно, улучшит ситуацию по решению проблем подростков, будет способствовать уменьшению фактов буллинга, суицида и его попыток.

Конечно, школа – это лишь небольшая, но значительная часть жизни детей. Именно там происходит социализация. Кто-то становится «своим», а кто-то «чужим». Но все же основное закладывается в семье. Родители – проводники ребенка в этот мир, который бывает порой жесток. Если они будут понимать свое чадо и оказывать ему поддержку, то он будет готов к любым вызовам. Но реальность такова, что все больше подростков звонят на телефон доверия. Они готовы довериться незнакомому человеку на том конце провода, а не своим родителям. И это тревожный звонок.

Жизнь не стоит на месте, времена и поколения меняются. Современные дети, по словам ученых, стали не только физически, но и эмоционально слабее тех, кто рос в 1970–1980-е. Причина заключается в чрезмерном количестве стрессовых ситуаций, которым подвергается нынешнее поколение. Поэтому, чтобы не потерять самое дорогое в суете дней, нужно все замечать!

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#дети #школа #суицид #подростки #школьники #родители #психолог

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