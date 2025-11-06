коллаж Натальи Ляликовой

Как подчеркнул Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев на заседании ­Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан 26 сентяб­ря этого года, «сегодня место любой страны в мире определяется уровнем развития науки». Поэтому данное направление в нашей стране является одним из важнейших в государственной политике.

Наука всегда выступала двигателем прогресса, без нее невозможно успешное развитие общества. Благодаря целевым средствам, предусмотренным на ее развитие, многие НИИ и вузы получили современное приборное оснащение, возможности для высокопрофессиональной подготовки молодых кадров как в нашей стране, так и в крупных зарубежных научных центрах.

Соответственно, государство и общество вправе ожидать от ­науки реальной отдачи и весомого вклада в укрепление экономи­ческого, технологического и социального благополучия страны.

Чрезвычайно важным событием для науки в 2023 году оказалось решение Президента страны Касым-Жомарта ­Токаева о придании Академии наук государственного статуса и ее преобразовании в Национальную академию наук Республики Казахстан при Президенте РК.

В настоящее время силами НАН РК проводится большая работа по развитию науки в регио­нах. Академией выполняются активные форсайтные исследования по различным ­приоритетным направлениям. Они позволяют выявить передовые векторы развития науки и экономики страны, их перспективы для практи­ческой реализации.

На основании форсайтных исследований НАН РК был разработан перечень перспективных тематик в различных областях, рекомендации по повышению конкурентоспособности науки и предложения по направлениям программно-целевого финансирования.

Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства и должна приносить реальную пользу обществу, носить не абстрактный, а целенаправленный характер и давать конкретные результаты. Научные разработки в конечном итоге должны быть внедрены в практику в виде новых технологий, новой техники, новых фарм- и биопрепаратов, экологически чистых продуктов питания и т. д.

К сожалению, в настоящее время научные исследования не вносят существенного вклада в развитие экономики Казахстана. Лишь единичные завершенные научные проекты и программы доведены до практического применения. Число современных наукоемких производств в стране, ориентированных на отечественные разработки, крайне ограничено. Поэтому необходимо радикальное повышение результативности научных исследований.

Конечно, не надо забывать, что без фундаментальной науки невозможно развитие прикладных исследований и их последующее практическое использование. Поэтому при распределении потоков финансирования, направляемых на развитие науки в Казахстане, надо уделять внимание как фундаментальным, так и прикладным исследованиям. При этом основной акцент должен быть сделан на последних.

Считаем целесообразным, чтобы на фундаментальные исследования направлялось до 25% от общего финансирования науки, а на прикладные разработки, которые могут быть внедрены в практику, – не менее 75%. Именно на прикладные исследования должно выделяться основное финансирование науки. Тогда она даст реальные результаты и принесет пользу государству и народу Казахстана.

Научная разработка должна быть актуальной и необходимой для страны, а также отвечать стандартам качества, обладать конкурентоспособностью, доступностью по цене и иметь необходимую базу для производства.

В настоящее время коммерциализация научных проектов осуществляется с привлечением средств АО «Фонд науки» (АО ФН) как отдельного оператора по конкурсу на коммерциализацию исследований. При этом средств, выделяемых АО ФН, явно недос­таточно для выполнения соответствующих проектов, и в реалиях сегодняшнего времени такое положение делает невозможным запуск производства. В связи с этим предлагаем упразднить АО ФН, а бюджет данного фонда объединить с бюджетом, выделяемым на программно-целевое финансирование (ПЦФ).

Для решения проблемы внед­рения результатов научных исследований в практику уже на первом этапе при отработке технического задания (ТЗ) под государственный заказ на ПЦФ и мегагранты уполномоченному органу с привлечением НАН РК при Президенте необходимо отбирать те заявки, по которым у заявителей имеется задел в виде реализованного ранее проекта фундаментальных и прикладных исследований и предлагаются готовые к внедрению разработки. При этом все заявки на прикладные программы должны быть разграничены на заявки ПЦФ с суммой до 3 млрд тенге и заявки на мегагранты с суммой свыше 3 млрд тенге.

По ПЦФ с финансированием до 3 млрд тенге итоговые результаты должны предусматривать осуществление цикла работ по схеме «завершение прикладной разработки – отработка способа реализации разработанного продукта (технологии производства, методы лечения и т. д.) – апробация разработанного продукта на практике». Для мегагрантов с суммой финансирования свыше 3 млрд тенге в обязательном порядке итоговые результаты должны включать такие этапы, как «организация производства – оформление правоустанавли­вающей документации на новую продукцию⁄способ применения – выпуск новой продукции с ее последующей реализацией». То есть мегагранты должны быть направлены на доведение научной разработки до конечного потребителя.

Поскольку мегагранты основаны на предыдущих фундаментальных и прикладных исследованиях и их главная задача – внедрение уже имеющихся научных разработок в практику, требование к ним относительно публикации большого количест­ва статей в рейтинговых журналах, выпуска монографий и подготовки PhD докторов наук представляется чрезмерным и ненужным. Требования, перечисленные выше, по нашему мнению, должны выполняться при реализации грантов фундаментальных и прикладных исследований.

Важным моментом для эффективной работы ученых является вопрос качественного обеспечения научной экспертизы. В первую очередь это касается конкурсов на финансирование по научным проектам и целевым научно-техническим программам. В настоящее время такая экспертиза полностью организуется и осуществляется силами Национального центра государственной научно-техни­ческой экспертизы (НЦГНТЭ). Это очень большая работа, которая выполняется силами привлеченных зарубежных и оте­чественных экспертов.

Считаем, что для повышения объективности научной экспертизы и последующих решений по предоставлению финансирования необходимо активное участие в этом процессе и НАН РК. По-видимому, целесообразно экспертизу по целевым научно-техническим программам передать целиком и полностью в Национальную академию наук. Также экспертизу по заявкам на гранты можно частично проводить силами академии по схеме: один зарубежный эксперт, один эксперт от НЦГНТЭ, один эксперт от НАН РК. При этом НЦГНТЭ должен координировать эту работу и выполнять формальную экспертизу всех программ и проектов на первом этапе. По нашему мнению, такое разделение функций поможет повысить объективность и прозрачность экспертной оценки работ и предоставления финансирования.

К сожалению, пока научные исследования на базе вузов не вносят существенный вклад в развитие экономики Казахстана. Есть случаи возврата бюджетных средств на научные исследования и их нецелевого использования ввиду специфики деятельности университетов и основного уклона на образовательный процесс, что приводит к нехватке времени на серьезные научные исследования. Для них эти средства лишь дополнительный источник финансирования.

Поэтому на базе вузов целесообразно оставить выполнение проектов фундаментального и прикладного характера, а выполнение ПЦФ и мегагрантов, где для реализации необходимо не только все рабочее время, но и опыт в доведении продукции до итогового потребителя, в основном закрепить за НИИ. Вместе с тем при выполнении ПЦФ и мегагрантов участие вузов можно сохранить в составе консорциумов с НИИ, где основной акцент для участников от высших учебных заведений будет сделан на обработке полученных данных и написании статей.

Еще одним примером низкой отдачи от вложений значительных объемов бюджетных средств в развитие наукоемкого производства может служить состояние биотехнологической отрас­ли в Казахстане. Как известно, во времена Советского Союза в Казахстане на базе Степногорска существовал мощный комплекс предприятий по производству биотехнологической продукции, отчасти оборонного, отчасти мирного назначения. После распада СССР и конверсии предприятия этот комплекс практически перестал работать. Были предприняты многочисленные попытки переориентации производства, создан технопарк, вложены значительные средства в его инфраструктуру и оснащение. Однако все это не дало желаемого результата, производство по существу так и не заработало.

Впоследствии в Астане организовали биотехнологический центр, который был призван стать флагманом биотехнологических разработок и биотехнологической промышленности в Казахстане. Вновь оказались потрачены немалые средства, построен новый корпус Нацио­нального центра биотехнологии (НЦБ), закуплено самое современное оборудование. К сожалению, деятельность НЦБ до сих пор ограничивается лабораторными разработками. Био­технологическое производство в Казахстане по-прежнему остается неразвитым.

Сходная ситуация прослеживается и в отношении фармацевтической промышленности Казахстана. На ее развитие в настоящее время затрачиваются значительные средства, однако далеко не всегда это дает нужную отдачу. Примером может служить строительство биофармацевтического завода ТОО «OtarBioPharm». Данное предприятие планировалось для выпуска широкого спектра медицинских препаратов, в том числе отечественной вакцины против гриппа, вакцин против коронавирусной инфекции, туберкулеза, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний. Запуск этого предприятия состоялся, однако возможности завода до сих пор не используются в планируемых масштабах.

Большой проблемой для всех научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности является несвоевременное предоставление финансовых средств после завершения конкурсного отбора. Как правило, процесс проведения конкурсов и принятия решения о финансировании затягивается на 6–9 месяцев. Так, за последние 3 года финансирование новых проектов и программ начиналось лишь в сентябре-октябре, тогда как начало работ по заявкам датируется началом года. Необходимо либо радикально ускорить сроки рассмотрения работ по конкурсам, либо разрешить руководителям продлять сроки выполнения работ на период задержки финансирования.

Также считаем, что все научные организации в нашей стране независимо от их ведомственной принадлежности должны находиться в равных условиях и работать в конкурентной среде. В настоящее время у части организаций, относящихся к Министерству науки и высшего образования и других ведомств, имеется базовое финансирование, покрывающее значительную часть их расходов, в том числе заработную плату сотрудников. По-видимому, целесообразно сохранить базовое финансирование только для поддержания инфраструктуры научных институтов, а заработная плата персонала и администрации должна оплачиваться за счет проектов и программ, полученных на конкурсной основе.

Это будет стимулировать ученых и соответствующие организации подавать качественные ­заявки на проекты и программы. И еще один рычаг для стимуляции научных умов – это передача подведомственных НИИ в конкурентную среду, в том числе с возможностью их приватизации при обязательном сохранении профильного направления научно-исследовательского института не менее 10 лет.

Также важным вопросом является подготовка научных кадров. В настоящее время наблюдается их заметное старение.

Подготовка высокопрофессио­нальных кадров должна обеспечиваться совместными усилиями вузов и НИИ. Не секрет, что далеко не все университеты располагают необходимой кадровой и материальной базой для подготовки квалифицированных ученых. Частично эта проблема решается за счет подготовки молодых ученых за рубежом, однако это весьма дорогостоящий процесс. Альтернативой является подготовка молодых специалис­тов на базе НИИ, ведь именно в них сосредоточен основной потенциал научных работников.

Как правило, на базе НИИ под руководством работающих там ученых высшей квалификации в большинстве случаев выполняется основная часть экспериментальных исследований диссертантов. К сожалению, в настоящее время при институтах перестали работать диссертационные советы. Считаем необходимым при сохранении диссертационных советов в вузах также возобновить работу диссертационных советов при НИИ, что позволит проводить более тщательную оценку диссертационных работ и исключить выпуск слабо подготовленных специалистов, имеющих диплом лишь формально.

В заключение хочу остановиться на некоторых наиболее важных приоритетах научных исследований. В настоящее время в число главных приоритетов развития науки должны входить: цифровизация, искусственный интеллект, энергетика, биомедицина, сельское хозяйство. Остановлюсь на последних двух.

Биомедицина активно развивается во всем мире и входит в число наиболее важных приори­тетов практически во всех развитых странах. Отдельного упоминания заслуживает фармацевтическая промышленность. В Казахстан поступает огромный поток импортных лекарственных средств. При этом собственное производство медицинских препаратов в РК составляет лишь небольшую часть, а объем импорта готовых лекарственных средств неуклонно увеличивается.

Обеспечение страны собственными лекарственными средствами является не только вопросом здравоохранения и экономики, но и национальной безопаснос­ти. Имеющиеся в стране фармацевтические предприятия в подавляющем большинстве производят продукцию на основе зарубежных субстанций, фактически занимаясь лишь таб­летированием, розливом и упаковкой зарубежных препаратов.

Производство отечественных оригинальных лекарственных средств, разработанных казахстанскими учеными и прошедших все этапы клинических испытаний, исчисляется единицами. Низкий уровень доведения научных достижений в области фармакологии до практики вызывает справедливую критику как со стороны общественности, так и руководителей государства.

Другим важнейшим приоритетом для Казахстана является сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс играет ключевую роль в экономике страны. Существует огромная нехватка семенного материала отечественного производства, что приводит к вынужденному закупу семян из-за рубежа. Экс­пертиза показывает, что некачест­венный семенной материал, имею­щий скрытую зараженность инфекционными агентами или вредными насекомыми, может послужить источником массового заражения растений и гибели всего урожая.

Процент зараженных семян, согласно фитоэкспертизе, может достигать от 70 до 100%, что существенно снижает урожай сельскохозяйственных культур. Наличие эффективных микробных препаратов отечественного производства позволит решить данную проблему и даст возможность снизить зависимость от импорта сельхозпродукции. Так же остро вопрос стоит об органическом земледелии – отказ от минеральных удобрений и переход к биологическим препаратам для повышения плодородия почвы не только необходим, но и очень важен как в плане повышения урожайности, так и для решения острых экологических проблем.

Следует отметить, что при финансировании всех научных исследований МНВО должен четко формулировать наиболее важные направления исследований и поддерживать такие проекты, ПЦФ и мегагранты, которые соответствуют приоритетам развития мировой науки и актуальной на данный момент ситуации в стране. Основное внимание должно быть уделено практически реализуемым направлениям исследований, которые в ближней и среднесрочной перспективе смогут принести реальную пользу для развития экономики и производства в нашей стране. Все эти вопросы озвучивались уже не раз, но проблемы остаются актуальными и сегодня.