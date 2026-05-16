Когда оживает история

Праздничная дата была утверждена 11-й Генеральной конференцией Международного совета музеев (ICOM), которая проходила в Москве и Ленинграде в 1977 году. 20 лет спустя 12 музеев Берлина провели акцию Lange Nacht der Museen, давшую начало подобным мероприятиям по всему миру. Казахстан присоединился к данной инициативе в 2006 году, и сегодня «Ночь музеев» охватывает крупнейшие площадки страны, которые готовят для своих посетителей насыщенные программы.

«Музеи объединяют разделенный мир» – такую тему ICOM выбрал для проведения акции в нынешнем году.

В столице основные мероприятия пройдут в залах Национального музея РК, который 18 мая будет открыт для посетителей с 10.00 до полуночи. Организаторы обещают программу, в которой традиции соединятся с новейшими технологиями.

Познавательная часть вечера начнется с детских программ – проекта «Балдырған гид» и экскурсий кружка «Мирас». Для школьников подготовлены квест-уроки и театрализованные путешествия по историческим эпохам. Одним из самых необычных мероприятий станет шоу, объединяющее классическую музыку и современные технологии: выступление скрипачки Назым Мустафиной с участием гуманоидного робота и бионической собаки. Сотрудники музея подчеркивают, что гости сегодня ожидают от культурных площадок не только традиционных экспозиций, но и новых форм взаимодействия с искусством.

В течение вечера посетители смогут принять участие в проекте «Жұлдызды гид», посетить квест «Музейдегі түн», а также авторские экскурсии научных сотрудников музея. В музыкальной программе участвуют государственный театр танца «Наз», артисты Казахской национальной академии хореографии и коллективы Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой. Завершит вечер DJ-сет, в котором мотивы народных песен соединят с электронными мелодиями.

Особое место в программе займут выставки. Среди них – юбилейная экспозиция художника Ансагана Мустафы «Сөйле, сурет», японская манга-выставка «Орталық Азия тағамдары», проект «Кеме», посвященный легенде о Казыгурте и 110-летию со дня рождения художника Гани Иляева, а также мультимедийная выставка корейского медиахудожника Хван Сонджона.

Акция «Ночь музеев» проводится в Нацио­нальном музее с 2015 года. За это время она превратилась в одно из крупнейших культурных событий столицы. Если первое мероприятие собрало 23 тыс. человек, то в отдельные годы число посетителей превышало 40 тыс.

В Алматы к международной акции присоединятся сразу несколько музейных площадок. Бесплатно посетить экспозиции можно будет до полуночи. Основная вечерняя программа стартует в 18.00. Для посетителей подготовят интерактивные квесты, спектакли, тематические экскурсии и концерты. Так, в Музее Габита Мусрепова покажут постановку «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», а в Музее Сабита Муканова – спектакль «Мөлдір махаббат».

Жителей и гостей южного мегаполиса ждут выставки, посвященные истории казахского кино, сакской культуре и юбилейным датам известных деятелей искусства, а также специальный квест по учреждениям, входящим в состав Объединения музеев Алматы.

– Мы постарались подготовить программу, которая будет интересна посетителям разных возрастов – от детей и молодежи до семейной аудитории и ценителей искусства, – отметил заместитель директора Объединения музеев Алматы Рустем Кайратулы.

Отдельную программу к Международному дню музеев представит Национальный центральный музей РК, где посетители смогут увидеть редкие артефакты, насладиться театрализованными постановками и VR-шоу, посетить мастер-классы и кинопоказы. Кроме того, актеры театра им. М. Ауэзова представят мини-спектакль о временах Золотой Орды, студенты Академии искусств им. Т. Жургенова воссоздадут айтыс Жамбыла Жабаева и Калмырзы Сарпекулы, а Театр кукол яркими художественными решениями передаст атмосферу казахских легенд и сказок. Появятся в музейных залах и «ожившие» исторические персонажи: Золотой человек, Томирис, шаманы, казахские ханы, Алдар Косе.

Самостоятельной частью программы станет международный фестиваль Museum Fest, посвященный современным музейным практикам. Гости смогут принять участие в мастер-классах по ковроткачеству, войлоковалянию, керамике, древнетюркской письменности и игре тоғызқұмалақ. По словам руководителя отдела музейных мероприятий Национального цент­рального музея РК Кайрата Тарбая, главная цель масштабной акции – сделать богатое культурное наследие Казахстана ближе и доступнее для широкой аудитории.

В целом же тенденция очевидна: музеи нашей страны все активнее выходят за рамки традиционных выставочных форматов. VR-шоу, роботизированные перформансы, мультимедийные инсталляции, интерактивные экскурсии и квесты соседствуют в программах с экспозициями редких артефактов и классических произведений искусства. Именно поэтому «Ночь музеев» остается одним из самых ожидаемых культурных событий весны, которое объединяет поколения, сглаживая границу между прошлым и настоящим.