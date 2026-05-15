Редкие артефакты XIV–XV веков показали главам государств – участниц ОТГ

Главы государств – участниц Организации тюркских государств посетили Visit Centre Turkistan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с духовными реликвиями мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

Главам государств была представлена выставка редких артефактов XIV–XV веков, связанных с жизнью выдающегося мыслителя и историей мавзолея. В число ценных экспонатов вошла уникальная деревянная дверь усыпальницы, сохранившаяся с XIV века. Дверь украшена костью, пластинами и позолоченными надписями, а также орнаментирована арабскими текстами в стилях куфи и сульс. Высоким гостям также показали бронзовые светильники, изготовленные по заказу Эмира Тимура, подвесные бронзовые кандили XV века и двухрожковые светильники, украшенные изображениями драконов.

Особенный архитектурный элемент экспозиции – древняя кубба (медное навершие), располагавшееся на самой вершине купола мавзолея. Один из ценнейших экспонатов – датируемое XVIII–XIX веками покрывало (қабіржапқыш), которое было постелено на поверхность надгробного камня Ходжи Ахмеда Яссауи. Его уникальный орнамент сочетает религиозную символику, геометрическую композицию и каллиграфию. В исламской культуре Центральной Азии такие покрывала считались символом особого духовного уважения.