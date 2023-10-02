Когда планируют внедрить добровольную накопительную систему "Келешек"

Меры по внедрению единой добровольной накопительной системы «Келешек» рассмотрены на республиканском штабе по реализации предвыборной программы и послания главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Так, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом министерство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.

В этой связи в рамках исполнения послания главы государства начата разработка единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки.

В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3 450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.

Предусматриваются также дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в особенности изменения коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, предусматриваются инструменты защиты от девальвации.

Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд – детям», что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе.

Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система «Келешек» станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Министр подчеркнул, что в рамках создания системы предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.

О планируемых механизмах реализации рассказал председатель правления АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов. С комментарием по теме также выступила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы «Келешек» касается практически всех казахстанских семей.

«Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе «Келешек» с учетом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, от уровня образования населения напрямую зависят благосостояние и конкурентоспособность страны. По данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% – природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом.

Он указал, что государство и ранее оказывало всемерную поддержку молодежи в получении высшего образования. Так, за последние 6 лет практически в 2 раза увеличилось количество грантов для обучения в университетах.

«В текущем году выделено свыше 73 тысяч грантов (бакалавриат), тогда как в 2017 году их было чуть более 38 тысяч. Кроме того, за три года в два раза выросли расходы на одного обучающегося – с 420 тысяч тенге в 2019 году до почти миллиона тенге в 2023 году», – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием.

«Келешек» должен помочь решить эти вопросы. Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что систему «Келешек» необходимо внедрить уже в следующем году. В этой связи требуется обеспечить широкое обсуждение предлагаемых мер и досконально проработать механизм действия системы.

«Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников», – заключил он.