Единую добровольную накопительную систему "Келешек" создадут в Казахстане

Согласно указанию президента, эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии и инвестиционный доход.

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Выступая с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана», президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему «Келешек», передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам президента, неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.

«И слово «качественное» здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов. Однако принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить Единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет», - сказал Токаев.

Он указал, что эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход.

Предполагается, что данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд – детям», позволят им получить качественное образование.

«Мы являемся свидетелями масштабных изменений на рынке труда, где все большую роль будет играть цифровая экономика. Более востребованной становится платформенная занятость. Уже сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек, однако их трудовые права все еще слабо защищены. Поэтому предстоит разработать действенные механизмы защиты трудовых прав данной категории граждан и полностью отрегулировать вопрос платформенной занятости», - заявил глава государства.