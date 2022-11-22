Когда пройдет инаугурация Касым-Жомарта Токаева
Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил дату церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена на 26 ноября», – сообщил Абдиров.
Напомним, 22 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги прошедших 20 ноября внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев победил на них с 81,31% голосов.