Когда в молоко попал финик:в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку

Возможно, глядя на этикетку, у некоторых возникнет вопрос: неужели из фиников теперь получают молоко? Однако «фишка» заключается в том, что это обычное коровье молоко, только переработанное и содержащее мелкие кусочки финиковых плодов.

Попробовав его впервые, одни говорят, что по вкусу напиток напоминает мороженое пломбир, другие – молочный коктейль. На самом деле каждый из них по-своему прав. Напиток действительно чем-то похож и на то, и на другое, но все же отличается от них.

– В настоящее время полки магазинов заполнены напитками, которые являются вредными для организма, – говорит автор идеи финикового молока Мухит Калкабаев. – И эту продукцию ежедневно потребляют наши граждане, особенно молодое поколение. Впервые я задумался над этим, когда был в Алматы. Помнится, именно тогда в голове промелькнула мысль: хорошо бы придумать такой напиток, который бы не губил здоровье и служил альтернативой имеющимся популярным энергетикам и газировке.

По словам автора новинки, идея создания напитка, который в восточных странах называют «хушаф», возникла случайно.

– Начну с того, что я просто люблю смешивать вкусы. А также мне нравится свежее холодное молоко. Я стал экспериментировать и добавлять к нему какой-нибудь фрукт. Попробовал разные варианты. К примеру, добавлял мякоть банана, сок ананаса... Но все померкло, когда в молоко попал финик. Полученный новый вкус меня поразил. Я попросил продегустировать его членов семьи. Всем им он тоже пришелся по душе. Напиток получился и вкусным, и полезным, чего мне и хотелось.

Не откладывая идею в долгий ящик, предприниматель из Тараза приступил к ее воплощению. Пришлось искать технологов, которые смогли бы подготовить соответствующую документацию. Нужных специалистов он нашел в Алматы. Затем надо было пройти регистрацию, стандартизацию и сертификацию продукта. И только после этого Мухит Калкабаев подал заявление на конкурс бизнес-идей в областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Спустя некоторое время он получил одобрение комиссии, а вместе с ним и грант на сумму 5 млн тенге.

– Я узнал, что мой проект сначала оказался в числе примерно 70 лучших, которые были отобраны среди более 700 заявок. А затем только пять из них были профинансированы и получили возможность быть осуществленными. Судя по количеству поданных заявок, конкуренция была высокой, а отбор – жесткий. Но, видимо, моя идея, которую, кстати, нужно было еще презентовать, понравилась членам комиссии своей реализуемостью, чему я, безусловно, рад, – признался Мухит Калкабаев.

Выделенных грантовых средств, как и планировалось, хватило только на то, чтобы приобрести основное оборудование, необходимое для запуска массового производства напитка. Это две ванны длительной пастеризации, предназначенные для подогрева, антибактериальной очистки, приготовления и томления молока, а также большой холодильник. Еще столько же собственных накоплений потребовалось на остальные нужды.

К примеру, было важно приоб­рести чиллер для охлаждения готового напитка, морозильную камеру, переносные холодильники для автомобиля, на котором полученная продукция развозится по торговым точкам. Наконец, понадобилось заказать подходящую тару и этикетки.

Кроме того, нужны были оборотные средства для закупа сырья, которое по графику привозят сами хозяева молочных ферм из Жамбылского района. Плюс ко всему деньги потребовались на аренду помещения под цех.

– Это еще не все. Когда занимался поиском необходимого оборудования, понял, что конкретно под мои нужды его нет. Пришлось переделывать и приспосабливать что-то более или менее близкое по назначению. К примеру, купленная мною ванна длительной пастеризации изначально была предназначена только для молока. Чтобы использовать ее и для фиников, вынужден был внести некоторые механические изменения, – рассказал предприниматель.

По его словам, когда он уже начал работать над проектом, случайно узнал, что его идея на самом деле не нова, аналогичный напиток, как уже было сказано выше, существует в странах Ближнего Востока. К примеру, в Египте его знают под названием «хушаф». Технология изготовления практически идентичная.

Но Мухит Калкабаев не сильно расстроился. Он только убедился в том, что находится на правильном пути. К тому же для жителей нашей республики напиток по-прежнему остается уникальным, ведь аналогов ему в Казахстане нет.

Предприниматель с коллективом, куда вошли два технолога и продавец, начали с малого. На старте взялись ежесуточно готовить по 50 литров финикового молока, хотя ванна рассчитана на 200. Сначала напиток никому не был известен, поэтому продавался плохо. Его можно было увидеть на рынках и в небольших дворовых магазинчиках.

Со временем сбыт наладился. Те, кто попробовал напиток однажды, возвращались за новой порцией. И спрос на продукт начал понемногу расти.

Производством Qurma süti персонал, как правило, занят с утра, а после обеда предприниматель пока лично занимается его поставкой в торговые точки, число которых, кстати, тоже увеличилось. Добавились еще супермаркеты.

Сегодня цех выходит на полную мощность. И в ближайшее время (до конца апреля) здесь приступят к расширению и работе в две смены. Соответственно, появится необходимость в дополнительных трех-четырех сотрудниках. В перспективе, как сказал Мухит Калкабаев, планируется также увеличить объем производства, теперь уже до 500, возможно, сразу до 1 000 литров.

Что касается рецептуры, то многие могут подумать: мол, что же сложного в том, чтобы смешать молоко и финики? Но, как выяснилось, не все так просто. Молоко готовится отдельно, а финики, прежде чем попасть в него, отмачиваются, бланшируются, измельчаются, а затем еще и варятся.

Конечный сладковатый вкус достигается путем нужной пропорции ингредиентов, куда входят только молоко, финики, пищевая соль и ванилин, который служит для некоторого подавления привкуса молока. Примечательно, что в состав напитка не добавляется сахар. Он выделяется из фиников.

– Продукт абсолютно натуральный и экологически чистый. К тому же обладает целебными свойствами. О пользе молока уже никто не спорит. А финики, содержащие целый ряд витаминов, минералов и аминокислот, способствуют лечению болезней сердца, сосудистой и пищеварительной систем, нормальной работе головного мозга. И это далеко не полный перечень полезных качеств этих плодов. Не случайно их называют «ягодами жизни», «хлебом пустыни» и даже «кладовой природы». Думаю, у меня получилось найти наиболее удачное сочетание ингредиентов и создать напиток, способный конкурировать с энергетиками и газировкой, – говорит предприниматель.