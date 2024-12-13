Какую музыку слушают казахстанцы: назван топ-песен уходящего года
112
Сервис «Яндекс Музыка» назвал самых популярных казахстанских артистов, покоривших музыкальный Олимп, сообщает Kazpravda.kz
Лучшие треки и релизы года определили по количествам прослушиваний, лайкам и позициям в чартах.
Трек года: Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы».
Альбом года: V $ X V PRiNCE — «Вкусный».
Мгновенный хит: Sadraddin — Melodrama
Караоке-хит: Скриптонит и FEDUK — «Аста ла виста».
Артист года: V $ X V PRiNCE. Его альбом «Вкусный» возглавил чарты, а треки регулярно становились лидерами.
Артистка года: Say Mo, взорвавшая интернет хитами «Танец» и LIL BIT.
Группа года: «Ирина Кайратовна». Песня «Айдахар» получила звание «Покоритель чарта» и удерживалась на верхних строчках рекордное время.