Какую музыку слушают казахстанцы: назван топ-песен уходящего года

Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Сервис «Яндекс Музыка» назвал самых популярных казахстанских артистов, покоривших музыкальный Олимп, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лучшие треки и релизы года определили по количествам прослушиваний, лайкам и позициям в чартах.

Трек года: Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы».

Альбом года: V $ X V PRiNCE — «Вкусный».

Мгновенный хит: Sadraddin — Melodrama

Караоке-хит: Скриптонит и FEDUK — «Аста ла виста».

Артист года: V $ X V PRiNCE. Его альбом «Вкусный» возглавил чарты, а треки регулярно становились лидерами.

Артистка года: Say Mo, взорвавшая интернет хитами «Танец» и LIL BIT.   

Группа года: «Ирина Кайратовна». Песня «Айдахар» получила звание «Покоритель чарта» и удерживалась на верхних строчках рекордное время.

#казахстанцы #песни #шоу-бизнес #хиты

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