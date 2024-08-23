Кокпарши из США удивляет

На нем ковбой из США во время тренировки вовсю использует гирю (которая ему заменяет условную тушу для козлодрания), а самодельная деревянная установка используется вместо коня. Казахстанцы в комментариях выражают искреннюю и горячую поддержку американскому джигиту. Видео было опубликовано в официальных аккаунтах Ұлттық спорт Қауымдастығы в «Инстаграм» и «ТикТок», где уже набрало порядка 150 тыс. просмотров.

Ник Уиллерт – член нацио­нальной сборной США. Он примет участие в играх номадов на соревнованиях не только по кокпару, но и аударыспаку (борьба всадников на конях). Отметим, что, помимо казахских национальных видов спорта, он профессионально занимается лыжным спортом, ММА (единоборствами и боями без правил), а также серфингом. При этом американский спортсмен ранее уже принимал участие во Всемирных играх кочевников в 2018 году, а также в чемпионате по кок-бору в 2020 году.

– В 2018 году я принимал участие в качестве члена американской сборной по кок-бору и был первым американцем, кто участ­вовал в борьбе на конях. Невероятно рад, что у меня снова появился шанс соревноваться с лучшими спортсменами на Всемирных играх кочевников. Наконец-то сбывается моя мечта посетить Казахстан – я долгое время был очарован этим регионом и искренне благодарен за возможность посетить вашу страну. Понимаю, что многие оценивают американскую команду по кокпару и аударыспак как несильных соперников, но, я надеюсь, мы сможем продемонстрировать наше возросшее мас­терство, – отмечает добродушный спортсмен.

Напомним, что соревнования по кокпару в рамках 5-х Всемирных игр кочевников пройдут на столичном ипподроме «Казанат» с 9 по 12 сентября. Республиканская федерация кокпара входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав ассоциации входят федерации байге, аударыспак, құсбегілік, жамбы ату, теңге ілу, садақ ату, асық ату, JORYQ и другие.