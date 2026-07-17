Партнеры и союзники

XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске, в котором ожидается участие глав двух стран, станет уже третьей встречей Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в текущем году: две предыдущие состоялись весной – 9 мая Глава нашего государства посещал Москву для участия в Параде Победы, а 28–29 мая состоялся госвизит Президента РФ в Астану.

Важным фактором поступательного развития двустороннего сотрудничества остается конструктивный и доверительный характер отношений между лидерами Казахстана и России, который способствует сохранению высокой динамики взаи­модействия по всему спектру двусторонней повестки.

Казахстан и Россия поддерживают устойчивые союзнические отношения, основанные на принципах стратегического партнерства, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества. Между двумя государствами сформирована прочная модель двусторонних контактов, отличающаяся высоким уровнем политического доверия, регулярным диалогом и тесным взаимодействием по широкому кругу вопросов.

Примечательно, что в рамках майских переговоров в казах­станской столице главами государств был принят интересный документ – Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России.

В числе этих основ обозначены: общность истории и ответственное отношение к ее объек­тивному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; сохранение общей границы как пространства доб­рососедства и сотрудничества; развитие экономического партнерства; укрепление культурно-гуманитарных и цивилизационных связей, включая сохранение языкового и культурного многообразия как общего достояния народов двух стран; поддержка молодежного сотрудничества, образовательных обменов и взаимодействия в сфере спорта.

Отдельным пунктом выделен «совместный взгляд в будущее». Как подчеркивается в Совместном заявлении глав двух государств: «Мы видим будущее казахстанско-российских отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, в котором наши страны выступают равноправными партнерами, стратегичес­кими союзниками и добрыми соседями. При таком взаимодействии ключевые решения продолжат приниматься исходя из взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, а возникаю­щие разногласия – решаться в духе конструктивного и откровенного диалога».

Этот документ концептуально обозначил текущий статус отношений двух стран, а также сформулировал опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства.

Правовую основу двустороннего взаимодействия Казахстана и России сегодня формирует солидная договорная база, включающая свыше 300 документов. Ключевыми среди них можно назвать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1992 года, Договор о доб­рососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года, Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казах­стан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества 2025 года.

Таким образом, фактически каждую декаду Казахстан и Россия не просто подтверждали неизменную приверженность развитию связей между странами и народами в духе дружбы, уважения и взаимовыгодного сотрудничества, но и последовательно выводили межгосударственные отношения на качественно новый уровень, актуализируя и наполняя новым содержанием двустороннюю повестку.

«Нас объединяют историчес­кие корни, культурные традиции, менталитет и, главное, – самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Мы в Казахстане это хорошо понимаем, должным образом воспринимаем и поэтому считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам переговоров с Владимиром Путиным в мае 2026 года.

Развитие сотрудничества выражается, разумеется, не только в политических декларациях. Качественные изменения в двустороннем взаимодействии подтверждаются конкретными экономическими показателями.

Так, объем двусторонней торговли в текущем году прогнозируется на уровне 30 млрд долларов. Россия стала лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана – общий объем вложений превысил 29 млрд долларов. В свою очередь казахстанские инвестиции в РФ достигли 9 млрд долларов.

В нашей стране успешно работают более 20 тыс. компаний с российским участием. Сформирован пул из 177 перспективных совместных проектов с общим объемом инвестиций почти 53 млрд долларов, причем 122 из них уже вошли в операционный цикл, то есть были реализованы.

Большое место в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России занимает сфера энергетики. В том числе российская сторона – ключевой партнер в реализации проекта по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

Особое внимание уделяется развитию взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Как подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, именно от Казахстана и России во многом зависит обеспечение транс­портной взаимосвязанности в Евразии. Поэтому наши страны сегодня активно работают над развитием трансконтинентальных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. Принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры.

Именно этому направлению посвящен XXII Форум межрегионального сотрудничества, тема которого обозначена как «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты казахстанско-российского сотрудничества».

Как ожидается, форум станет площадкой для обсуждения перспектив развития двустороннего сотрудничества не только в сфере транспорта и логистики, но и в области промышленной кооперации, экологии, межрегионального взаимодействия в целом.