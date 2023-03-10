Вдвое упали продажи жилья в Казахстане

Экономика, Недвижимость
1925
Елисеева Екатерина
корреспондент

В феврале 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 118, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. 

Фото: Kazpravda.kz

По сравнению с январем 2023 года (24 294) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,7%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (4 231 – 17,5%) и Астана (4 208 – 17,4%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 265 (1,1%). 

В сравнении с январем этого года в феврале наибольший рост сделок зарегистрирован в Восточно-Казахстанской (26,1%), Акмолинской (15,5%) и Жамбылской (15,4%) областях. Несмотря на лидерство по количеству сделок, наибольший спад за месяц произошел в городе Алматы (-24,4%), а также в Жетысуской (-13,3%) и Улытауской (-7%) областях.

По сравнению с январем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 2,6% (на 471 сделку). Всего в феврале по квартирам совершено 17 944 сделки – это 74,4% от общего показателя. По количеству комнат в лидерах 1-комнатные квартиры, в феврале их было оформлено 6 935. Основная доля продаж приходится на Алматы и Астану (55%).

По сравнению с январем 2023 года количество сделок по индивидуальным домам, напротив, выросло на 5% (на 295 сделок) и составило 6 174. Наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Туркестанской области (+88 сделок), наибольшее снижение – в Карагандинской области (-42 сделки).

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось почти в 2 раза (на 48,2%), тогда было зарегистрировано 46 577 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (-69,3%). Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны.

Снижение динамики также наблюдается в количестве сделок января-февраля текущего года к январю-февралю 2022-го, где показатель составил -39,4%.

 

 

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Систему мониторинга проектов обрабатывающей промышленности …
Рамадан - 2023: верховный муфтий Казахстана призвал предпри…
Более 560 иностранцев работают руководителями в Казахстане
Казахстан присоединился к программе "Эффективное управление…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]