Вдвое упали продажи жилья в Казахстане

В феврале 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 118, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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По сравнению с январем 2023 года (24 294) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,7%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (4 231 – 17,5%) и Астана (4 208 – 17,4%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 265 (1,1%).

В сравнении с январем этого года в феврале наибольший рост сделок зарегистрирован в Восточно-Казахстанской (26,1%), Акмолинской (15,5%) и Жамбылской (15,4%) областях. Несмотря на лидерство по количеству сделок, наибольший спад за месяц произошел в городе Алматы (-24,4%), а также в Жетысуской (-13,3%) и Улытауской (-7%) областях.

По сравнению с январем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 2,6% (на 471 сделку). Всего в феврале по квартирам совершено 17 944 сделки – это 74,4% от общего показателя. По количеству комнат в лидерах 1-комнатные квартиры, в феврале их было оформлено 6 935. Основная доля продаж приходится на Алматы и Астану (55%).

По сравнению с январем 2023 года количество сделок по индивидуальным домам, напротив, выросло на 5% (на 295 сделок) и составило 6 174. Наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Туркестанской области (+88 сделок), наибольшее снижение – в Карагандинской области (-42 сделки).

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось почти в 2 раза (на 48,2%), тогда было зарегистрировано 46 577 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (-69,3%). Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны.

Снижение динамики также наблюдается в количестве сделок января-февраля текущего года к январю-февралю 2022-го, где показатель составил -39,4%.