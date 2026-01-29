Количество станций 5G в Китае приблизилось к 5 млн

Айман Аманжолова
корреспондент

Телекоммуникационный сектор Китая сохранил устойчивый рост в 2025 году, при этом страна перевыполнила цели по развитию инфраструктуры 5G и гигабитных оптических сетей, предусмотренные в 14-м пятилетнем плане /2021-2025 гг./. Таковы данные, опубликованные в среду Министерством промышленности и информатизации КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

К концу 2025 года в Китае насчитывалось 4,838 млн базовых станций 5G. На каждые 10 тыс. человек приходилось 34,4 такой станции, что оказалось на 8,4 единицы выше намеченного показателя в период 14-й пятилетки.

В 2025 году доходы от телекоммуникационного бизнеса в стране составили 1,75 трлн юаней /около 250,8 млрд долл. США/, увеличившись на 0,7 проц. в годовом выражении. В частности, 25,7 проц. из них пришлось на долю нарождающихся сфер сектора, таких как облачные вычисления, большие данные, интернет вещей /IoT/ и центры обработки данных.

Что касается технологических инноваций, то доля Китая в общем количестве поданных в глобальном масштабе заявок на патенты, необходимые для стандарта 5G, достигла 42 проц. Страна также добилась промежуточных результатов в проверке системной архитектуры и ключевых технологий 6G.

К концу 2025 года Китай обеспечил доступ каждого уезда к гигабитным оптическим сетям, охватив 5G-сетями все волости и поселки городского типа и свыше 95 проц. административных деревень страны.

По состоянию на конец 2025 года более 330 китайских городов было охвачено сетями 5G-A /5G-Advanced/. Общая протяженность сети волоконно-оптических кабелей в стране достигла 74,99 млн км.

Согласно данным вышеуказанного ведомства, к концу 2025 года в Китае насчитывалось 1,827 млрд пользователей мобильных телефонов, в том числе 1,204 млрд абонентов мобильных телефонов 5G. Число конечных пользователей мобильного интернета вещей достигло 2,888 млрд, увеличившись на 8,7 проц. в годовом исчислении. Терминалы мобильного интернета вещей широко используются во многих областях Китая, включая интернет транспортных средств и общественные услуги.

Вышеупомянутое министерство также сообщило об углубленной интеграции цифровых технологий в реальный сектор экономики. Сети 5G и гигабитные оптические сети применяются в 91 основной отрасли народного хозяйства, а 41 основная отрасль промышленности страны была охвачена промышленным интернетом. 

 

