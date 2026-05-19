Более десяти человек погибли из-за наводнений в Китае

Происшествия,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Жители некоторых районов публикуют фото и видео затопленных улиц, по которым люди бродят по колено в воде и ловят плавающую вокруг рыбу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Минимум 12 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями в центральных и южных районах Китая. Как сообщает Reuters, в регионе закрыты школы и офисы, не работает общественный транспорт, есть перебои с электроэнергией. Проводятся эвакуации. 

Сообщается, что как минимум восемь человек погибли в провинции Гуанси, когда грузовик, в котором они ехали, упал в вышедшую из берегов реку. Еще трое погибли из-за затопления домов в провинции Хубэй. Жители некоторых районов публикуют фото и видео затопленных улиц, по которым люди бродят по колено в воде и ловят плавающую вокруг рыбу.

Китайские метеорологи объясняют непогоду мощным слиянием водяных паров, которые пришли одновременно из Бенгальского залива, Южно-Китайского моря и Тихого океана. В результате осадки выпали на территории протяженностью около 1 тыс. км. Во многих местах метеорологи отмечают их рекордный уровень.

Ранее мощные ливни обрушились на Индию

 

#Китай #наводнение

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме в…
Сельского акима нашли мертвым в СКО
Новый вид змей обнаружили в Китае
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Ки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]