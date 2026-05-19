Более десяти человек погибли из-за наводнений в Китае

Жители некоторых районов публикуют фото и видео затопленных улиц, по которым люди бродят по колено в воде и ловят плавающую вокруг рыбу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Минимум 12 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями в центральных и южных районах Китая. Как сообщает Reuters, в регионе закрыты школы и офисы, не работает общественный транспорт, есть перебои с электроэнергией. Проводятся эвакуации.

Сообщается, что как минимум восемь человек погибли в провинции Гуанси, когда грузовик, в котором они ехали, упал в вышедшую из берегов реку. Еще трое погибли из-за затопления домов в провинции Хубэй. Жители некоторых районов публикуют фото и видео затопленных улиц, по которым люди бродят по колено в воде и ловят плавающую вокруг рыбу.

Китайские метеорологи объясняют непогоду мощным слиянием водяных паров, которые пришли одновременно из Бенгальского залива, Южно-Китайского моря и Тихого океана. В результате осадки выпали на территории протяженностью около 1 тыс. км. Во многих местах метеорологи отмечают их рекордный уровень.

Ранее мощные ливни обрушились на Индию.