Команда Казахстана обыграла сборную Ирана на ЧА по настольному теннису

Теннис
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Противостояние завершилось победой казахстанских спортсменов со счетом 3:1

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане продолжается чемпионат Азии по настольному теннису. В рамках турнира мужская команда Казахстана сыграла матч за 7-8 места, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Соперниками сборной РК стал Иран.

Противостояние завершилось победой казахстанских спортсменов со счетом 3:1. Таким образом, команда РК заняла итоговое седьмое место. Всего же в розыгрыше наград приняли участие 24 сборные.

В НОК отметили, что данный результат стал историческим, так как ранее Казахстан в мужских командных соревнованиях не поднимался так высоко. При этом сборная в третий раз подряд завершила ЧА в восьмерке сильнейших.

Страну представили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов, добавили в Национальном олимпийском комитете.

#Азия #чемпионат #Иран #победа #настольный теннис

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