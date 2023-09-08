Командира полка ДП Шымкента освободили от должности

Командира полка ДП Шымкента и ряд его подчиненных освободили от должностей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства .

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Ранее сотрудники антикоррупционной службы задокументировали получение инспектором полка патрульной полиции 70 тысяч тенге.

В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование.

«8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Она вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления.

Сегодня же начальник ДП Шымкента Думан Таев подписал приказ об их освобождении от должностей.

Руководство департамента полиции и впредь намерено принимать жесткие меры в отношении сотрудников, переступивших закон», – сообщили в ведомстве.

Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского.

В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по уголовной статье «Получение взятки». Он находится под стражей.