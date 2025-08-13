В настоящее время в стране функционируют более 8 тыс. школ. 1 сентября за парты сядут 4,1 млн учеников, включая 341 тыс. первоклассников и 232 тыс. выпускников 11-х классов. С таких статистических данных начал доклад министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его словам, с нового учебного года в образовательный процесс поэтапно внедрят элементы AI.

В частности, в 2025⁄26 учебном году интеграцию AI начнут с предметов цифровая грамотность и информатика.

– По поручению Главы государства разработан новый стандарт управления, свыше трех тысяч педагогов комфортных школ прошли трех­уровневое обучение. Указанная модель начнет работу уже с сентября этого года, – проинформировал Гани Бейсембаев, говоря об управлении школами нового формата «Келешек мектептері».

В рамках исполнения поручений Главы государства в стране продолжают модернизировать и расширять школьную инфраструктуру. Сейчас в регионах строят 232 школы на 267 тыс. мест. Наряду со строительст­вом реализуется масштабная программа реновации, которой в этом году охвачены 245 школ на 190 тыс. учащихся. 145 из них расположены в сельской местности. К началу нового учебного года завершатся работы в 127 школах на 99 тыс. учащихся.

Министр отметил, что в этом году особое внимание уделяется обучению рабочим специальностям. Все студенты, выбравшие эти направления, будут обучаться в колледжах бесплатно. По государственному заказу в колледжи планируют принять 150 тыс. студентов, при этом 70% мест отведено техническим направлениям.

– Особое внимание уделяется укреп­лению партнерства между колледжами и работодателями. Расширяется практика дуального обучения. Количество предприятий, оказывающих шефскую поддержку колледжам, за год выросло в семь раз и достигло четырех тысяч. Совмест­но с бизнесом разработаны десять тысяч образовательных программ. В новом учебном году 1,5 тысячи преподавателей пройдут стажировку и повысят квалификацию на базе производств, – подчеркнул Гани Бейсембаев.

О готовности вузов к новому учебному году на заседании Правительства доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, об укомплектованности школ медицинскими пунктами и введении в действие с 1 сентября нового стандарта питания – министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев выступил с докладом об обеспечении образовательных учреждений Интернетом и о старте «пилота» по внед­рению искусственного интеллекта в школьную программу. О ситуации на местах рассказали акимы Жамбылской и Костанайской областей.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов проинформировал о работе по обеспечению безопасности детей. По его словам, для этого обследованы все объекты образования. Внесены рекомендации по дорожной инфраструктуре. Вблизи школ установлены светофоры, искусственные неровности, дорожные знаки и информационные панно, ограждения, автопарковки.

– С 1 сентября патрули будут максимально приближены к организациям образования. За каждой школой и колледжем закрепили участковых инспекторов и опер­уполномоченных, – добавил Бауржан Аленов.

В этом году на предмет антитеррористической защиты проверены 1 773 объекта образования. На сегодня 100% организаций оснащены видеонаблюдением.

– Президентом уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для качественного образования детей. Воспитание патриотичного, образованного и созидательного поколения является основным приоритетом в государственной политике. Для обеспечения комфортного обу­чения активно ведется строительство и модернизация образовательных учреждений. К 1 сентября планируется открытие 83 новых школ, в том числе 57 – в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это 115 тысяч новых ученических мест. Важной задачей является обеспечение их полной функциональной готовности, – отметил Олжас Бектенов, подчеркнув, что таким образом в стране поступательно решаются проблемы трехсменного обучения.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости ускорения работ по завершению в рамках нацпроекта строительства 15 школ в девяти регионах страны. Фонду «Самрук-Казына» совместно с акиматами поручено обеспечить ввод объектов до начала учебного года.

До 1 сентября также необходимо завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны. Низкие темпы работ на сегодня отмечаются в 34 школах ряда регионов – это Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казах­станская области. Акимам данных регионов поручено взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. К началу учебного года следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что поручение Главы государства по внедрению единой системы бе­зопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления. Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях.

Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. На сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием.

В преддверии нового учебного года всем казахстанским детям, нуждающимся в государственной поддержке, должна быть своевременно оказана материальная и социальная помощь. Для этого в текущем году предусмот­рено свыше 23 млрд тенге бюджетных средств, что позволит охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей. Акимам поручено взять данную работу на контроль. Министерству просвещения совместно с акиматами регионов необходимо до 1 сентября обеспечить всех учеников полными комплектами учебников.

Министерству здравоохранения и акиматам регионов поручено усилить контроль за соблюдением стандартов питания и санитарных норм.

– Колледжам необходимо тесно работать с предприятиями через дуальное обучение, шефство, производственные практики. Каждый студент должен получить реальные профессиональные навыки в соответствии с требованиями рынка труда. Также нужно обеспечить готовность вузов к началу учебного года, причем не только инфраструктуры, общежитий, но и современного содержания программ обучения. Особое внимание следует уделить инженерным, IT, педагогическим и медицинским направлениям, где имеется дефицит специалистов, – отметил Олжас Бектенов.

По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам. Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами – в месячный срок утвердить межведомственный план мероприятий по реализации единой программы воспитания «Адал азамат».

Министерству внутренних дел – организовать и провести с начала учебного года оперативно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!» с освещением в средствах массовой информации. Акиматам регионов – активизировать работы по улучшению дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования, особенно возле вновь вводимых школ.

Министерству внутренних дел совместно с Министерством просвещения поручено регулярно проводить профилактические занятия, интер­активные уроки с учащимися по основным правилам безопасности. Министерствам просвещения, науки и высшего образования – принять меры по усилению практической направленности образовательных программ. Также необходимо проработать меры по повышению ответственности колледжей и вузов за результаты обучения.