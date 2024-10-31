Комиссия будет расследовать гибель рабочих в карьере Донского ГОКа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для расследования несчастного случая, произошедшего в карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли 2 человека, Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz

Несчастный случай в карьере «Мирный» шахты «Молодежная» Донского горно-обогатительного комбината – филиале АО «ТНК Казхром» произошел 30 октября примерно в 13:14.

«Водитель автосамосвала совместно с горнорабочим шахты направлялись с загруженным материалом в карьер «Мирный». При проезде второго виража в карьере «Мирный» водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников», - рассказали в Минтруда.

Для расследования несчастного случая со смертельным исходом Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в министерстве.