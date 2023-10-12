Комитет по возврату активов заработал в Казахстане

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Указом президента Казахстана от 5 октября 2023 года образован комитет по возврату активов генеральной прокуратуры РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа.

Фото: Kazpravda.kz

Новое ведомство в соответствии с Законом РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является уполномоченным органом по возврату активов.

Как разъяснили в ГП, задачами комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

Одновременно комитет является рабочим органом комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, возглавляемой премьер-министром страны.

«Для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет вправе запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов.

В функции комитета входят мониторинг и анализ информации об активах, проверка законности источников происхождения активов, прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению комиссии.

Ведомство также уполномочено направлять в иностранные государства запросы об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов; подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов; инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования; заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.

Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия для возврата в страну незаконно выведенных активов», – детализировали в Генпрокуратуре.

Одновременно с решением организационных вопросов ведомство уже приступило к выполнению основных служебных задач. 

 

#экономика #Генпрокуратура #возврат активов #комитет по возврату активов

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