Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов

Президент
166
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В соответствии с нормами закона, механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние).

Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

В дополнение с указанными критериями для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов США).

Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.

В ходе мониторинга и анализа будут определяться круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет вносить в Комиссию по возврату активов (формируется премьер-министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов Правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц) предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий реестр.

Законом четко определены критерии, при наличии которых у уполномоченного органа будут возникать основания для сомнений. Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные законом основания.

Комиссия принимает решение о включении лиц в реестр, а также с учетом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.

В случае включения комиссией лиц в реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов (в течение месяца либо в течение 3-х месяцев – в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов).

В декларации субъекты должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов.

Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения.

При возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.

Возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном – на основании судебных актов республики, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств.

Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба, и другие условия.

Принудительный возврат активов осуществляется путем обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства.

Законом предусмотрены механизмы защиты добросовестных приобретателей.

Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в Специальный государственный фонд, который представляет собой контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства со Специального государственного фонда будут направляться для финансирования социальных, экономических проектов.

Учитывая, что активы могут находиться за рубежом, законом предусмотрены механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.

Уполномоченный орган ежегодно будет готовить информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, принятым системным мерам, в том числе направленным на исключение причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.

Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.

Также главой государства подписаны Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»; законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов»; «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»; «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Тексты законов публикуются в печати.

Напомним, ранее Конституционный суд РК признал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» соответствующим Конституции.

#Токаев #президент #возврат активов

Популярное

Все
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
В Павлодаре троих рабочих ударило током во время обрезки деревьев. В результате двое парней попали в реанимацию
У «Байконурэнерго» – главного в городе работников космодрома поставщика тепла, электроэнергии и горячей воды – арестовали расчетные счета
Под «фанеру» можно петь, а про фанеру – только кричать!
Снижение курса рубля может остро поставить вопрос о необходимости защиты внутреннего рынка Казахстана от потока дешевого импорта
Задал правовые рамки
Аким приходит вне очереди
«Арай» и Манхэттен – они, если честно…
У судов прибавится работы
«Марафон желаний» по новым правилам
Докторенок Алия
По главной улице с оркестром
Свыше 4,2 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам
Дома высокого давления
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Распоряжение Главы государства
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Токаев поставил перед МЧС задачу снизить количество чрезвыч…
Токаев поручил срочно решить проблему дефицита пресной воды…
Закон о возврате государству незаконно приобретенных активо…
Токаев провел совещание по вопросам развития столицы – само…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]