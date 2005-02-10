Законы Комментарий к Указу Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 1439 «О юбилейной медали в ознаменование 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»

Вся страна готовится отмечать один из светлых праздников — 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства, воздавая дань немеркнущему народному подвигу во второй мировой войне, святости долга защиты Отечества, подписал Указ от 14 сентября 2004 года № 1439 «О юбилейной медали в ознаменование 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», согласно которому юбилейной медалью будут награждены ветераны войны и труженики тыла военных лет. В указе четко определены категории лиц, подлежащих награждению: — военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» либо удостоверение участника Великой Отечественной войны; — труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; — лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных неприятелем территориях; — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. Списки граждан, имеющих право на награждение, составляются местными исполнительными органами по месту жительства награждаемого лица, а на граждан, состоящих на учете в Комитете национальной безопасности, Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Республиканской гвардии, Службе охраны Президента, составляются указанными органами. Вручение юбилейной медали «1941—1945 жж. Улы Отан согысындагы Женiске 60 жыл» производится от имени и по поручению Президента Республики Казахстан по месту включения награждаемых в список. Включение в список награждаемых осуществляется на основании документов, подтверждающих статус: — удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны; — удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника либо архивной справки о принудительном содержании в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; — пенсионного удостоверения с отметкой о праве на льготы в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 28 апреля 1995 года № 2247 «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним»; — удостоверения к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» или к медали «За победу над Японией»; — удостоверения к орденам СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», трудовой книжки с записями о работе или факте награждения за работу в годы Великой Отечественной войны, архивных справок, других документов, подтверждающих факт работы в годы войны, либо решения специальной комиссии по установлению стажа работы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В соответствии с постановлением Правительства РК № 36 от 20 января 2005 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года, № 161» (далее — постановление) документами, подтверждающими факт работы, являются трудовая книжка или иные документы, содержащие сведения о работе с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. К иным документам, содержащим сведения о работе в годы войны, относятся: документы, содержащие сведения о периодах работы, выданные с места работы, а также архивными учреждениями; выписки из приказов, лицевых счетов и ведомостей на выдачу заработной платы; членские билеты или учетные карточки членов Коммунистической партии или профсоюзов; решения комиссий по установлению стажа работы, по назначению пенсий, осуществлявших деятельность в соответствии с ранее действовавшим законодательством; решения судов; решения специальных комиссий. Перед многими тружениками тыла может возникнуть вопрос, что нужно делать, если нет подтверждения трудового стажа с 21 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В соответствии с вышеназванным постановлением решениями акимов соответствующих административно-территориальных единиц для установления стажа работы лицам, проработавшим не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, будут создаваться специальные комиссии. В состав специальных комиссий могут входить представители местных представительных органов, органов местного самоуправления, советов ветеранов, общественных объединений, уполномоченных органов занятости и социальных программ, территориальных подразделений центрального исполнительного органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, работников военных комиссариатов. Специальные комиссии также будут оказывать содействие в сборе необходимых документов, подтверждающих стаж лиц, работавших в годы войны, но не имеющих подтверждающего документа. В Администрацию Президента неоднократно обращались ветераны войны, труженики тыла с просьбой дать разъяснения, имеют ли право на получение медали представители указанных ниже категорий граждан: 1. Труженики тыла, рожденные до 1932 года, ко времени работы в тылу не имевшие документов, удостоверяющих личность. Труженики тыла, не имеющие документов, подтверждающих трудовой стаж не менее 6 месяцев в годы Великой Отечественной войны, будут награждаться юбилейной медалью в случае подтверждения факта их работы специальными комиссиями, создаваемыми в соответствии с постановлением Правительства РК № 36 от 20 января 2005 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года, № 161» для установления стажа работы лицам, проработавшим не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 2. Солдаты 1926—1927 годов призыва, находившиеся на службе по охране южных и восточных рубежей бывшего СССР и не принимавшие участия в военных действиях. Эта категория граждан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 1439 «О юбилейной медали в ознаменование 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» будет награждаться как военнослужащие, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР. 3. Участники советско-финской войны. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года № 2247 «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» участники советско-финской войны относятся к лицам, приравненным к участникам войны, и имеют право на награждение юбилейной медалью. 4. Совершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. В соответствии с законодательством Республики Казахстан данная категория граждан не имеет статуса участника войны и лиц, приравненных к ним. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2000 года № 448 эта категория не входила в круг лиц, имеющих право на вручение памятного знака единого образца «Ветеран войны 1941—1945 гг.», и не упоминается в Соглашении о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года, ратифицированном постановлением Верховного Совета Республики Казахстан 8 сентября 1994 года, № 148-XIII.