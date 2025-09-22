Стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики
Президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Стивен Шварцман обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.
По словам Президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.
В этом контексте Глава государства подробно остановился на стратегической задаче превратить Казахстан в полностью цифровую страну.
В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.
Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов.