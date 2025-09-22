Стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев и Стивен Шварцман обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.

По словам Президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.

В этом контексте Глава государства подробно остановился на стратегической задаче превратить Казахстан в полностью цифровую страну.

В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.

Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов.