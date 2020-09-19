Общество
Компенсационную посадку при вырубке деревьев вдвое увеличили в Нур-Султане
Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о проводимой и планируемой работе по озеленению города, сообщает Kazpravda.kz.

"В столице появляется все больше экологических зон. Так называемые чистые территории, которые являются своего рода легкими города, благоустраиваем во всех районах: высаживаем деревья, кустарники, лиственные и хвойные сеянцы. С целью сохранения растений вдвое увеличили компенсационную посадку при вырубке деревьев. Если ранее было "один к пяти", то сейчас "один к десяти", - написал градоначальник в Instagram.



Он сообщил, что сегодня во всех районах столицы прошла экологическая акция "World Cleanup Day" ("Всемирный день чистоты"): посадка деревьев и субботник "Бірге – таза Қазақстан". Только за сегодня было высажено более двух тысяч деревьев, отметил аким.

"Подмостовое пространство (Сарайшык), которое соединяет Триатлон и Президентский парки, сейчас стало местом притяжения, новых знакомств и, возможно, местом, где зарождаются чувства между молодыми людьми. Хотя ранее здесь был ничем неприметный пустырь. Параллельно с ремонтными работами коммунальщики занимались благоустройством территории. Сегодня совместно с коллегами из других госорганов, волонтерами, экоактивистами, спортсменами, артистами и всеми неравнодушными горожанами высадили очередную партию деревьев! Выражаю благодарность за участие и неравнодушие!

Саму же эту территорию будем развивать и дальше. Уже сейчас там есть баскетбольные и детские зоны, воркаут-площадки, территории для танцоров со сценой, для занятия йогой, веревочный парк для детей и т.д. Установили пирс, построили большое футбольное поле. И таких общественных пространств в текущем году – 50, помимо этого 150 новых дворов. И везде уделяем внимание зеленой тематике" - написал Кульгинов.



Всего же, по его словам, в текущем году количество высаженных деревьев составит порядка 30 тыс. и 80 тыс. зеленых насаждений. Цифра с каждым годом будет увеличиваться.

"Глава государства в Послании народу отметил важность масштабного озеленения страны, улучшения экологической ситуации. Для этих целей приняли ряд системных мер", - добавил аким.

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