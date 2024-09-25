Компенсацию за ущерб от града получат астанчане

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Прием документов для получения выплат пострадавшим от града начнется в жилом массиве Уркер, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столичного района Нура

Для получения единовременной компенсации необходимо предоставить справку Ф-6, подтверждающую наличие пострадавшего жилья, которое должно быть единственным объектом недвижимости в семье.

После сбора документов специалисты проведут осмотр пострадавших домов для подтверждения повреждений. По итогам проверки будет принято решение о выдаче выплат.

Напомним, 8 августа в Астане разразилась сильная гроза: громыхал гром, сверкала молния, лил дождь. На левобережье столицы посыпался крупный частый град. Пострадали люди, машины и дома.