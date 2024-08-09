От града пострадали жители Астаны

Вследствие неблагоприятных погодных условий службу скорой помощи вызвали 2 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на облздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вчера в Астане разразилась сильная гроза: громыхал гром, сверкала молния, лил дождь. На левобережье столицы посыпался крупный частый град.

По данным медиков, в столице зафиксированы пострадашие от града астанчане, которые обратились к врачам скорой помощи.

«У 52-летней женщины - рассеченная рана в теменной области головы от града. Кроме того, ⁠у 6-летнего мальчика образовалась шишка также на голове от града», - сообщили в управлении.

В травмпункты при городских больницах обратившихся нет, добавили в пресс-службе.

По словам местных жителей, град шел с такой силой, что повредил стекла машин.