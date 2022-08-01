Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Комплексный план приватизации до 2025 года пересматривают в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором были рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На сегодня в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

При этом в настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.

В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. Так, в Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект.

Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына».

Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.

Популярное

Все
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
«Орталық»: задел на перспективу
Газификация шагает по Казахстану
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Немного слез и много любви
Любимому доктору – 80
Вникнуть и решить
Анна – в финале
С широко закрытыми глазами
Проверки дают результат
Ради безопасности
Медали из Италии
Подготовка к саммиту ШОС
Дороги станут лучше в Алматы
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Полиция «накрыла» аферистов
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Экономика
Цена газа снижена на 21% для всех потребителей Кызылординск…
Экономика , В мире
Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти
Экономика
Всемирный Банк подготовит доклад о состоянии госфинансов Ка…
Экономика
Газификация шагает по Казахстану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]