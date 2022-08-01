Комплексный план приватизации до 2025 года пересматривают в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором были рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На сегодня в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

При этом в настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.

В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. Так, в Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект.

Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда «Самрук-Казына».

Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.