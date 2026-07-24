Реализация поручений Президента: малому бизнесу одобрили поддержку на 21 млрд тенге

На сегодня «Іскер аймақ» одобрила более 300 проектов на общую сумму свыше 21 млрд тенге. А в планах на 2026 год - поддержка порядка 5 тысяч проектов на сумму 400 млрд тенге

Фото: МНЭ РК

В Казахстане набирает обороты Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», запущенная Фондом развития предпринимательства «Даму» в декабре 2025 года во исполнение поручения Главы государства. Программа обеспечивает доступное кредитование микро- и малого бизнеса, в том числе в сельских районах и моногородах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ РК

Главная фишка проекта - гибкий региональный подход: акиматы и НПП «Атамекен» лично участвуют в определении точечных приоритетов с учетом специфики экономики каждой области.

Реальные истории успеха: как программа работает на местах

Зеленые технологии в переработке шкур (Жамбылская область)

ИП «Кожабекова Г.Т.»  - единственное в Жамбылской области предприятие, которое более 20 лет занимается переработкой овечьих шкур и производством меховых изделий. Ежегодно компания поставляет около 46 тыс. обработанных шкур и выпускает около 20 тыс. меховых изделий для КТЖ, МВД и Минобороны. Продукция реализуется в нескольких регионах Казахстана, а 10% в 2025 году экспортировано в Россию и Узбекистан.

Благодаря господдержке предприятие установило солнечные панели, что позволит сократить затраты на электроэнергию на 38%, заместить до 24 тыс. импортных меховых изделий и обеспечить 20% потребности регионального рынка.

Экспортный рисовый хаб (Кызылординская область)

ИП «Турлыбаев Досжан» получило по программе 110 млн тенге на закуп риса-сырца. Из ставки банка 22% государство субсидирует 8,8 %., поэтому для предпринимателя она составляет 13,2% годовых. Также проект обеспечен гарантией Фонда «Даму».

Предприятие перерабатывает до 150 тонн риса в сутки и экспортирует продукцию в Кыргызстан, Россию и Афганистан. Проект позволит ежегодно заместить 1,5–2 тыс. тонн импортного риса и обеспечить 20–25% потребности регионального рынка.

Умная медтехника (Северо-Казахстанская область)

ТОО «Ультрамедтех KZ» - отечественный производитель медицинского оборудования, работающий с 2020 года, - получило в рамках программы кредит в размере 100 млн тенге сроком на 3 года для закупа комплектующих. Это позволит увеличить выпуск медицинского оборудования с 5 тыс. до 10 тыс. изделий в год и создать 5 новых рабочих мест.

Дополнительное преимущество компании - собственное программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени дистанционно контролировать техническое состояние поставленного оборудования и оперативно проводить его сервисное обслуживание.

Крафтовые сыры бренда TARIX (Туркестанская область)

ИП «Бахар» из Туркестанской области специализируется на производстве сыров под брендом TARIX. В рамках программы» предприятие получило кредит в размере 100 млн тенге.  Из ставки 21% государство субсидирует 8,4 %, поэтому предприниматель выплачивает 12,6% годовых. Средства направлены на строительство склада для хранения молочного сырья.

Проект увеличит производство сыра с 200 до 260 кг в сутки, позволит заместить до 40 тонн импортной молочной продукции в год и обеспечить до 5% потребности регионального рынка.

Национальные товары для дома (Актюбинская область)

 ИП «Жантлеуова Г.А.», производящее постельные принадлежности и товары для дома, получило в рамках программы финансирование в размере 35 млн тенге сроком на 3 года. Средства направлены на пополнение оборотных средств, закуп сырья и развитие производства. Благодаря господдержке выпуск подушек увеличился с 12 до 20 изделий в сутки, корпе - с 30 до 50. Численность работников выросла с 7 до 10 человек, а в перспективе предприятие планирует создать до 20 новых рабочих мест.

Консультацию по программе можно получить в филиалах Фонда «Даму», Едином контакт-центре – 1408. Для жителей отдаленных районов работают мобильные фронт-офисы, которые могут принимать заявки на местах.
 

#регионы #госпрограмма #бизнес

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