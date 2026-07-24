Новая пошлина США не распространится на основную часть экспорта Казахстана

С 24 июля на некоторые товары казахстанского происхождения вводится дополнительная пошлина в размере 12,5%. Она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

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23 июля 2026 года США приняли окончательное решение по итогам расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года.



С 24 июля на некоторые товары казахстанского происхождения вводится дополнительная пошлина в размере 12,5%. Она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий.



Ранее действовавшая временная импортная надбавка в размере 10% завершила свое действие по истечении установленного 150-дневного срока. Поэтому прежняя надбавка не суммируется с новой пошлиной.



По расчетам Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, порядка 95% казахстанского экспорта в США, как и прежде, останется вне действия дополнительной пошлины.



МТИ РК продолжает взаимодействие с американской стороной для защиты интересов казахстанских экспортеров и поиска взаимоприемлемых решений.