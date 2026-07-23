Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по устойчивости инвестиционного рынка

Экономика

Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как наиболее устойчивый инвестиционный рынок Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на henleyglobal.com

Изображение сгенерировано Copilot

Согласно майскому рейтингу Safest Countries for Investors 2026, республика заняла 53-е место среди 150 государств, значительно улучшив свои позиции по сравнению с октябрем 2025 года, когда находилась на 70-й строчке. Такой результат свидетельствует о росте международного доверия к экономической устойчивости страны и эффективности проводимой политики по обеспечению макроэкономической стабильности, развитию институтов и созданию благоприятного инвестиционного климата. При этом Казахстан сохраняет лидерство в регионе, опережая все страны Центральной Азии, а также ряд государств с более крупными экономиками.

Особенностью данного рейтинга является оценка не объемов привлеченных инвестиций, а уровня безопасности вложений с точки зрения долгосрочной устойчивости экономики и государственных институтов. Методология учитывает широкий круг факторов, включая макроэкономическую стабильность, качество государственного управления, политические и валютные риски, эффективность регуляторной среды, а также способность экономики противостоять внешним кризисам. Высокая динамика Казахстана отражает восприятие страны международными инвесторами как предсказуемой и относительно устойчивой юрисдикции, способной сохранять стабильность даже в условиях глобальной экономической неопределенности.

Дальнейшее укрепление инвестиционной привлекательности Казахстана связано с последовательным повышением качества государственных институтов, совершенствованием механизмов защиты инвесторов и обеспечением прозрачных условий ведения бизнеса.

Сохранение положительной динамики позволит не только улучшить позиции страны в международных рейтингах, но и повысить уровень доверия со стороны зарубежного капитала, что станет дополнительным фактором устойчивого экономического роста и укрепления конкурентоспособности Казахстана на глобальном инвестиционном рынке.

#Казахстан #инвестиции #рынок

Популярное

Все
Тайное становится явным
Песни, объединяющие поколения
Кокпаршы готовятся к Играм кочевников
Сайгаков в наших степях стало больше
Путь навстречу людям
«Закроют счет, обезопасят вклады»
Большие перспективы для села
Наше здоровье – высшая ценность
Ресайклинг при ремонте дорог
За дело вновь взялись волонтеры
Атырау становится центром вагоностроения
Выборы в Курултай – следующий этап конституционной реформы
Рабочие профессии все престижнее
Продавать напрямую, без наценок
Указы Главы государства о назначении
Обеспечен высокий базовый уровень социальной защиты
Новеллы, которые нас защитят
Единый контакт-центр «109» работает с избирателями
Фундамент благополучия граждан
Формула зеленого роста
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов
Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026
В центре внимания – химпром
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Продавать напрямую, без наценок
Устранение барьеров при внедрении цифрового тенге обсудили …
Подход железный и конструктивный
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистически…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]